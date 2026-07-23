Esteban González: cuál es el nivel de estudios del DT de Querétaro FC

Mientras que muchos se preguntan sobre la plantilla oficial del Querétaro, Esteban González viene sumando experiencia como entrenador de los Gallos Blancos con la misión de tener mejores números en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El DT tiene un nivel de estudios que incluye una carrera profesional.

El entrenador chileno llegó procedente de Coquimbo Unido en enero y vive su primera experiencia fuera de su país. Ahora tuvo su debut en el torneo, con una derrota de Querétaro 1-0 frente al América. Pero el técnico mantiene la confianza en un proceso de largo plazo.

Esteban González, quien firmó contrato hasta finales de 2027, considera que el equipo debe competir sin complejos ante cualquier rival. Esa filosofía está respaldada por una preparación académica.

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¿Qué nivel de estudios tiene Esteban González?

A diferencia de muchos entrenadores que se enfocaron únicamente en su carrera como futbolistas, Esteban González también apostó por la formación académica. El estratega cursó estudios universitarios de Educación Física, una base que le permitió profundizar en aspectos relacionados con el rendimiento deportivo, la preparación física y la metodología de entrenamiento.

Posteriormente, el chileno integró la primera generación de entrenadores graduados del Instituto Nacional del Fútbol (INAF) en Concepción, donde obtuvo la licencia profesional que hoy le permite dirigir en competiciones de alto nivel.

Esa preparación ha sido una pieza importante en el desarrollo de su propuesta táctica y en la construcción de proyectos deportivos a largo plazo. Su formación académica también se refleja en la manera en que concibe el futbol.

González suele insistir en que el aspecto psicológico resulta tan importante como el táctico y el físico. Por ello, uno de sus principales objetivos en Querétaro es que los jugadores eliminen los límites mentales y enfrenten cada partido convencidos de que pueden competir de igual a igual contra cualquier rival.

Gallos 3-1 Necaxa|Mexsport

La carrera de Esteban González antes del Querétaro FC

Antes de llegar a la Liga MX, González dirigió a Coquimbo Unido, donde construyó un equipo protagonista y clasificó al club a la Copa Libertadores.

Sin embargo, decidió aceptar la propuesta de Querétaro al considerarla el desafío adecuado para continuar su crecimiento profesional. Ahora intentará trasladar esa experiencia al futbol mexicano, apoyándose tanto en sus conocimientos académicos como en la metodología que desarrolló durante sus años como entrenador en Chile.

