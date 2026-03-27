Nadie puede creer lo que dijo Marcelo Flores sobre por qué cambió a México por Canadá

Tras la confirmación de que Marcelo Flores representaría a la selección de Canadá, finalmente se produjo su convocatoria y luego de mucho tiempo habló acerca de por qué decidió dejar de representar a México para ser seleccionado canadiense. Muchos ni siquiera pueden creer lo que dijo el futbolista que milita en Tigres de la UANL y que lleva muchos años relacionado al país.

Resulta que el centrocampista y extremo de 22 años aseguró que eligió representar a Canadá (donde Flores ya fue convocado) porque coincide más con su cultura que lo que lo hace con México. Esto resulta muy curioso por lo que fue su carrera como futbolista hasta el día de hoy. Así, no deja de sorprender su decisión de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Marcelo Flores Dorell fue contundente sobre su cambio de México a Canadá

“Estuve en el sistema mexicano desde que tenía quince años. El poco tiempo que pasé aquí en Canadá se sintió mucho más como estar en casa que todos esos años en México. Siento que también es como un tema cultural que no encaja conmigo, como mi estilo y obviamente el vínculo que sentí. Tomar la decisión obviamente no es fácil, pero tienes que ir a donde sientes que es lo correcto, y así lo he sentido”, contó Flores en diálogo con el portal canadiense OneSoccer.

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Cabe destacar que Flores nació en Canadá y tuvo sus primeros años de vida allí, pero más tarde pasó al Arsenal de Inglaterra y la vida lo fue acercando a la Selección Nacional de México. De hecho realizó todas las juveniles con el país azteca. Finalmente el jugador de Tigres representará al lugar donde nació, y no el país de su padre, Rubén Flores.

“Empecé a jugar futbol cuando era muy chico… no cambiaría nada, y siempre quise volver. Nunca quise irme. Me encantaba estar aquí, pero el futbol te lleva a otros lugares, así que a veces tienes que hacer lo que es mejor”, agregó el crack de 22 años.

.|Mexsport

La historia de Marcelo Flores con la Selección Mexicana

Por su ascendencia mexicana de parte de su padre Rubén, y por cómo se fue dando su carrera, Marcelo fue mexicano hasta el punto de jugar más de 20 partidos con las distintas divisiones de la selección azteca juvenil. También tuvo 3 encuentros con la Selección Nacional de México (la mayor). De todos modos, decidió realizar el One Time Switch que permite la FIFA.

Marcelo Flores podría jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026

El DT Jesse Marsch sumó a Marcelo Flores en la lista de 26 jugadores convocados para esta Fecha FIFA de marzo, en la que Canadá enfrentará a Islandia y a Túnez en Toronto. De este modo crecen los rumores de que el de 22 años jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026. Pues tiene todo en regla para representar al conjunto canadiense, que lo “hace sentir como en casa”.

