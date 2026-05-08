Esto haría el Gato García tras salir de la concentración de la Selección Mexicana

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, el entrenador Javier Aguirre ya prepara la lista de convocados definitiva con algunos jugadores que pueden sorprender. Sin embargo, como ya se sabía, Óscar “Gato” García saldrá de la concentración en el corto plazo y ya se sabe lo que haría en medio de esa situación.

El portero del Club León es el jugador de México que fue convocado pero ya sabe que no jugará el Mundial debido a que los tres puestos de arqueros ya están ocupados. Este lunes 11 de mayo Guillermo Ochoa será el primer mexicano del extranjero en sumarse al CAR. Y ya se sabe lo que haría el Gato al salir de la Selección Nacional: tener charlas con el “Memo” y hacerle preguntas.

Óscar García es el tercer portero convocado para el mundial 2026, pero solo estará de sparring, mientras se incorpora Ochoa.|@oscar23g

Desde un principio se sabía que el Gato García estaba en la convocatoria únicamente como sparring hasta que se sumarán los futbolistas mexicanos que militan en el extranjero. Pues los tres puestos están ocupados por Raúl Tala Rangel, Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa. El guardametas del León cumplirá su función de “rellenar la lista” cuando el “Memo” arribe a la CDMX.

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“Gato” García le hará preguntas a Ochoa, que ya tiene fecha de llegada a México

El Gato ya sabía que esto iba a ocurrir y ve bien que así sea. En diálogo con el periodista Julio Saucedo, el portero dejó en claro su alegría por formar parte de la Selección Mexicana al menos para este corto trayecto y afirmó que lo quiere aprovechar para demostrar todo su potencial a futuro.

El puesto quedará definitivamente cubierto por Ochoa cuando se incorpore a los entrenamientos de México este lunes 11 de mayo. Pero antes de sumarse a la concentración, está previsto que Guillermo Ochoa cumpla con un compromiso de patrocinio este viernes. Luego de eso, sí tendrá su lugar en la Selección Nacional de México de cara a su sexta Copa del Mundo.

Los mexicanos del extranjero que ya tienen su lugar asegurado el la Copa Mundial de la FIFA 2026

De acuerdo a los reportes de David Medrano de TV Azteca, ya hay 7 mexicanos que militan en el exterior que fueron llamados por el “Vasco” Aguirre, quien les confirmó que estarán en el Mundial. Ellos son Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Edson Álvarez, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.