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La triste historia: sabe que lo convocaron con México, pero no irá a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Aparecía en la convocatoria de Javier Aguirre pero finalmente no jugará la Copa del Mundo

La triste historia: sabe que lo convocaron con México, pero no irá a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras que muchos se preguntan si Marcel Ruiz puede sumarse a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante su gran nivel, lo cierto es que hay un futbolista que sabe que lo convocaron en la Selección Nacional de México pero que no irá a la Copa del Mundo con la delegación azteca. Sí, Javier Aguirre lo integró en la lista de citados de la Liga BBVA MX pero no jugará.

En las últimas horas aparecieron las primeras imágenes de la concentración de la Selección Mexicana en CAR (Centro de Alto Rendimiento), en la CDMX, y uno de los que aparece en las fotos es el arquero de León, Oscar García. El “Gato” llegó a la Ciudad de México sabiendo que simplemente será un sparring y que no formará parte de la Copa del Mundo.

Memo Ochoa Copa Mundial de la FIFA 2026
Óscar García es el tercer portero convocado para el mundial 2026, pero solo estará de sparring, mientras se incorpora Ochoa.|@oscar23g

¿Por qué el Gato García no jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El “Vasco” Aguirre decidió convocar a 20 jugadores de la Liga MX, pero algunos de ellos son simplemente sparrings, a la espera de que se puedan sumar los futbolistas mexicanos que juegan en el exterior. En ese contexto, uno de los nombres que ya sabe que no irá a la Copa Mundial de la FIFA 2026 es Oscar García. Su lugar lo ocuparía Guillermo “Memo” Ochoa.

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“Vengo a que me conozcan un poco todos, que sepan la persona que soy y que vean mis cualidades, lo que puedo aportar dentro de la cancha”, comenzó diciendo el Gato García en diálogo con el periodista Julio Saucedo de TV Azteca. Aunque se sabe que se lo citó como sparring y será reemplazado, él se mostró muy contento con la convocatoria.

Al margen de que se sabe que no estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el portero del Club León agregó: “Tengo expectativas muy altas, muchos compañeros me han dicho que la selección es lo más top, lo mejor. Tengo expectativas personales de trabajar, de demostrar lo que sé hacer, lo que me ha traído hasta aquí, con muchas ganas”.

Cena de la Selección Mexicana
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