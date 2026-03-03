Jugó en los mejores equipos del mundo y aun así lo echaron sin ninguna pena del Brasileirao

Jugó en equipos como Ajax, Real Madrid (juveniles), Atlético Madrid y Chelsea; sus comienzos como entrenador profesional fueron excelentes, pero esto no fue suficiente para que Flamengo mantuviera a Filipe Luís como el director técnico del primer equipo. El brasileño ganó todos los títulos posibles en el conjunto carioca, desde Copa Libertadores hasta el propio Brasileirão, no obstante, su camino en Río de Janeiro llegó a su final.

Luego de la impactante victoria de Flamengo ante Madureira por 8-0 que derivó en la clasificación a la final del Campeonato Carioca, el club anuncio de forma oficial la salida de su entrenador. A pesar de haber conseguido títulos muy importantes para la historia del club, Filipe Luís tuvo el peor inicio de temporada en los últimos 10 años, argumento que le bastó a los directivos del ‘Fla’ para poner fin a su contrato.

Flamengo despide a Filipe Luís|Crédito: Reuters

"El Club de Regatas do Flamengo informa que, a partir de este martes Filipe Luís dejará de dirigir el equipo profesional. Ivan Palanco (segundo entrenador) y Diogo Linhares (preparador físico) también dejarán el club. El Flamengo agradece al exjugador y entrenador Filipe Luis por todo lo logrado y compartido en esta trayectoria. El club le desea éxito y mucha suerte en su carrera profesional", es lo que dice el anuncio del conjunto brasileño.

O Clube de Regatas do Flamengo agradece a Filipe Luís por toda a dedicação e conquistas ao longo dessa jornada como treinador. Desejamos sucesso na sequência da carreira.#obrigado pic.twitter.com/NTd9vHGnJE — Flamengo (@Flamengo) March 3, 2026

Dos duras derrotas que le costaron el trabajo a Filipe Luís

El inicio del 2026 no fue el mejor para Flamengo luego de haberlo ganado todo en el año anterior. Los cariocas venían de caer ante Corinthians en la final de la Supercopa de Brasil y fue Lanús quien le dio el golpe de gracia a Filipe Luís. En el Estadio Maracaná, el humilde equipo argentino derrotó a los brasileños por 3-2 en la final de la Recopa Sudamericana y, con un global de 4-2, se llevaron el título internacional hacia Buenos Aires.

¿Flamengo ya no confiaba en Filipe Luís?

De acuerdo a la información que comparte el medio brasileño, UOL Esporte, el presidente de Flamengo habría descubierto que durante el proceso de renovación de contrato, Filipe Luís estaba negociando con BlueCo, grupo propietario del Chelsea.

El entrenador estuvo 3 días sin responder la oferta de los brasileños, pero, en cierto momento, Luís se enteró que la oportunidad no estaba en el Chelsea, sino en el RC Strasbourg. Por esta razón, decidió retomar las negociaciones con Flamengo.

Esta situación podría haber sido un factor determinante para definir el futuro de Filipe Luís en Flamengo. Una decisión que, de todas formas, sorprende debido a sus números: 6 títulos y solo 15 derrotas en 101 partidos dirigidos.

