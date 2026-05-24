La razón por la que varias estrellas de la WWE sufrieron recortes millonarios en sus contratos

En las últimas semanas la WWE se ha vuelto tendencia en el mundo de las redes sociales; sin embargo, lo anterior no deriva de las funciones o los eventos que ha tenido en los Estados Unidos, sino por los problemas que la empresa tiene con su compradora, TKO.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Uno de los dilemas más grandes guarda relación con el hecho de que TKO le estaría exigiendo a varias estrellas de la WWE reducir considerablemente sus sueldos, lo cual sugiere pérdidas millonarias para estos luchadores. Ahora bien, ¿cuál es la razón detrás de esto?

¿Por qué TKO quiere reducir los sueldos de los luchadores de la WWE?

De acuerdo con información de The Wrestling Observer, la razón principal por la que TKO buscó una reducción importante en el salario de varios atletas deriva del hecho de que, a su consideración, el dinero que perciben es demasiado en relación al trabajo que realizan.

Te puede interesar: El plan de Sony para evitar que la PS6 sea demasiado cara

Te puede interesar: ¿Cuál es el costo de producción del GTA VI?

En otras palabras, este recorte salarial coincidió con el hecho de que, actualmente, muchos luchadores trabajan menos de lo que laboraban en el pasado. TKO sugiere, entonces, que al ser menor el trabajo que realizan, su sueldo debería percibirse inferior en relación a meses anteriores.

La justificación principal es que muchos luchadores ya no compiten en cuatro funciones semanales como ocurría en el pasado; además, se dice que el costo de viajes en transporte y hospedaje también se ha reducido, motivo por el cual el salario de algunas estrellas también.

¿Penta fue uno de los luchadores que sufrieron una reducción en su sueldo?

Cabe mencionar que, hasta ahora, se desconoce si Penta, el Zero Miedo, fue uno de los luchadores que sufrieron una reducción en su sueldo, esto considerando que firmó con la WWE apenas en enero del año pasado. No obstante, vale decir que el mexicano es uno de los rostros importantes considerando que actualmente es el Campeón Intercontinental.