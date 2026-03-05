En Chivas no ganó nunca un título y hoy ya está a un paso de ser campeón en Europa

Chivas goza de una plantilla de alta calidad dentro de la Liga BBVA MX. Gran parte de sus jugadores son convocados a la Selección Mexicana regularmente e incluso 7 rojiblancos tuvieron minutos en el último juego de México ante Islandia. Gabriel Milito ha hecho un gran trabajo como entrenador a la hora de potenciar a sus futbolistas, pero no ha podido aprovechar el talento de un verdadero crack: Mateo Chávez.

El canterano del Guadalajara se fue del club sin ganar ni un solo título a mediados de 2025, luego de que el AZ Alkmaar de Países Bajos pagara alrededor de 2 millones de euros para comprar su ficha. Con apenas 21 años, el lateral izquierdo mexicano es titular indispensable en Europa y ahora está muy cerca de obtener su primer título como jugador profesional, fuera de su país natal.

AZ Alkmaar alcanzó la final de la Copa de los Países Bajos

AZ se clasificó a la final de la KNVB Beker, un hito que es histórico para el club, ya que solamente 9 veces han conseguido alcanzar dicha instancia en el torneo. El equipo de Chávez derrotó por 2-1 al Telstar en condición de local y, de esta manera, aseguraron su presencia en la final donde enfrentarán al NEC Nijmegen, equipo que viene de derrotar al PSV Eindhoven en la otra llave.

Cabe destacar que Mateo Chávez no vio acción en el juego ante Telstar de semifinales debido a una molestia física en su hombro derecho. El jugador mexicano tuvo que abandonar el terreno de juego el día 22 de febrero en el duelo ante Noah por Conference League. A modo de precaución, el juvenil no fue convocado para el partido de Copa y aún se espera el diagnóstico final de su lesión.

De todos modos, Chávez participó en todos los juegos del AZ Alkmaar en la Copa de los Países Bajos jugando como titular. No marcó ni asistió, pero fue clave para que el equipo pudiera alcanzar las semifinales. Ahora esperará por su recuperación y así poder disputar la final del torneo.

Los grandes números de Chávez no alcanzaron en Chivas

Desde su debut en el primer equipo en el año 2024, Chávez disputó un total de 44 encuentros en Chivas. Si bien es cierto que no consiguió marcar, sí logró dar 6 asistencias entre todas las competiciones. Unos números más que decentes para un lateral izquierdo, sin embargo, Europa lo fue a buscar muy rápido y no pudo levantar títulos con el equipo de sus amores.

