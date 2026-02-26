Este es el jugador de Chivas que más elogió Javier Aguirre en México y muchos no lo creen

Chivas tuvo una gran participación en el juego amistoso entre México e Islandia a modo de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Siete futbolistas rojiblancos estuvieron presentes dentro del terreno de juego y, si bien es cierto que Armando González fue la figura de la noche gracias a su gol y asistencia, el entrenador Javier Aguirre destacó la actuación de Brian Gutiérrez, reciente fichaje del Guadalajara.

En conferencia de prensa, el técnico mexicano habló maravillas del volante de Chivas: “Yo a Brian lo conozco desde Chicago. Es un jugador polivalente; en Chivas lo ponen de doble contención con Govea, en Chicago jugaba de mediapunta, con tres volantes juega por fuera”, comenzó.

Luego llego el momento de los elogios: “Es un muchacho que es joven, tiene mucha ilusión porque decidió jugar por nosotros los mexicanos. Creo que lo está haciendo bien”. Cabe destacar que Gutiérrez marcó uno de los 4 goles que la Selección Mexicana le propició al combinado europeo.

Brian Gutiérrez fue el jugador de Chivas más elogiado por su entrenador|Crédito: Chivas / X

El partido de Brian Gutiérrez ante Islandia

El ‘Vasco’ Aguirre tomó la decisión de colocar a Gutiérrez como titular en el juego ante Islandia y se convirtió en uno de los jugadores que más minutos disputó en dicho partido. El entrenador dejó al mediocampista de Chivas los 90 minutos en cancha y fue un peligro constante en la portería de los nórdicos.

Brian fue el líder ofensivo del equipo, destacando por su remate y sus pases filtrados en busca de habilitar a sus compañeros. La recompensa tardó en llegar, ya que logró estrenarse en el marcador en el minuto 92 de partido, cuando tomó la posesión del balón tras un error defensivo de Islandia, realizando una corrida en solitario y definiendo mano a mano por el poste del guardameta.

De esta manera, el joven de 22 años toca la puerta para colarse entre los convocados de México para disputar la próxima Copa del Mundo.

Chivas presente en la Selección Mexicana

Raúl Rangel, Richy Ledezma, Diego Campillo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González fueron los futbolistas de Chivas que vieron minutos en el juego ante Islandia. Como si fuese poco, tres de ellos anotaron su nombre en el marcador gracias al gol de ‘Hormiga’, Ledezma y Gutiérrez. La alta presencia de jugadores del Guadalajara demuestra el gran trabajo de Gabriel Milito en el Verde Valle.

