Se fue de México porque en la Liga BBVA MX no lo valoraron, en Chivas lo rechazaron y hoy mete goles en otro país

No cualquier jugador está destinado a triunfar en Chivas. Muchos de los futbolistas ni siquiera llegan a debutar en Primera División, mientras que otros son puesto a prueba, pero terminan abandonando el Verde Valle por la puerta de atrás. Ese fue el caso de José de Jesús González, quien debió abandonar Guadalajara por falta de minutos y hoy vuelve a brillar en el futbol de Costa Rica.

El delantero mexicano se formó en la cantera de Chivas, habiendo jugado para el equipo Sub-17, Sub-20 e incluso el Tapatío. Sin embargo, nunca fue tenido en cuenta en el proyecto de Fernando Hierro y el entrenador Veljko Paunovic tampoco le brindó su confianza para sumar minutos en el primer equipo. Así fue como en el año 2024 fue vendido a Atlético San Luis para tener su revancha en la Liga BBVA MX.

Tepa González volvió al gol con Herediano|Crédito: José González

Sin embargo, José González tampoco pudo hacer pie en el conjunto potosino, por lo que seis meses más tarde, fue cedido al Herediano de Costa Rica. Tras meses de sufrimiento dentro del futbol mexicano, todo parece indicar que el atacante de 27 años encontró su lugar en el mundo y ahora regresó al gol después de mucho tiempo.

TE PUEDE INTERESAR:



José González regresa al gol en Costa Rica

El ‘Tepa’ González, como es conocido, anotó un gol que no sirvió de mucho para el equipo, pero que fue crucial para su carrera como futbolista. El delantero marcó en la derrota del Herediano sobre Saprissa en el clásico del futbol costarricense, no obstante, este tanto significó el fin de una larga sequía para el mexicano. Resulta que no anotaba desde el pasado 14 de abril del 2025 cuando marcó ante Santos FC.

El ex-jugador del Guadalajara aún no se ganó la titularidad en el equipo tico, ya que se perdió gran parte del torneo por problemas de visado. Comenzó a sumar minutos en la fecha 7 de la Liga de Costa Rica y vio solamente 89 minutos repartidos en 5 partidos, ingresando en todos ellos desde el banco. Actualmente, suma solo 1 gol anotado.

De todos modos, González quiere dejar atrás su austero paso por la Liga BBVA MX donde venía de jugar apenas 8 minutos en 2 partidos en el Apertura 2025 con San Luis.