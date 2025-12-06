deportes
Fecha y HORA exacta del primer partido de Argentina y Lionel Messi en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La FIFA ha revelado los horarios en que se jugará cada partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que se conoce la fecha y hora del primero partido de Argentina y Lionel Messi

Iván Vilchis
Mundial México 2026
La FIFA reveló los HORARIOS exactos de cada partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ya se conoce la fecha y la hora en la que Argentina hace su debut buscando defender su título y lo que muchos aficionados esperan es que Lionel Messi decida seguir en la Selección.

El primer encuentro de Argentina es el 16 de junio del 2026 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. La albiceleste tendrá su primer juego en el estadio de Kansas City enfrentando a Argelia.

  • Argentina vs Argelia
  • 19 horas tiempo del centro de México
  • Estadio Kansas City

Un partido que será clave para los argentinos iniciar con una victoria luego de terminar perdiendo su primer juego en el Mundial de 2022.

Lionel Scaloni mencionó que ningun rival es fácil, por lo que tomarán como mucha seriedad cada uno de sus encuentros pues aprendieron de la anterior Copa del Mundo.

Los horarios de los partidos de Argentina en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Argentina se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania para definir a los dos equipos que clasifican en el Grupo J.

Los horarios de sus juegos son:

  • Argentina vs Argelia a las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Kansas City el 16 de junio del 2026.
  • Argentina vs Autria a las 11 am tiempo del centro de México en el Estadio de Dallas el 22 de junio del 2026.
  • Jordania vs Argentina a las 20 horas tiempo del centro de México en el Estadio de Dallas el 27 de junio del 2026.

