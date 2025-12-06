OFICIAL: Fecha y HORA EXACTA del primer partido de Portugal y Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección de Portugal ya conoce a sus rivales y el calendario de competencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Luego del Sorteo Final llevado a cabo en el Kennedy Center con sede en Washington, este 6 de diciembre se hizo oficial el calendario completo del certamen con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

En el Grupo K, el equipo dirigido por Roberto Martínez y liderado por Cristiano Ronaldo comparten el sector junto a Uzbekistan, Colombia y otro equipo que va a salir del repechaje entre República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.

Calendario de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026

En la Jornada 1, la cuadro luso debuta contra uno de los tres rivales antes mencionados que tienen que conseguir su lugar en la repesca a jugarse en marzo de 2026. El primer partido de Portugal y CR7 en la Copa Mundial de la FIFA será el 17 de junio a las 11:00 AM en Houston.

Para la Jornada 2, la Selección de Portugal se mide a Uzbekistan. Liderados por el delantero que milita en el Al-Nassr, los lusos juegan el 23 de junio de nueva cuenta en Houston a las 11:00 AM. Finalmente, Portugal cierra la Fase de Grupos enfrentando a Colombia el 27 de junio en Miami a las 17:30 horas.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, Cristiano Ronaldo ya va a contar con 41 años de edad, motivo por el que será su último Mundial antes del retiro, es decir, es la última oportunidad que le queda a CR7 para levantar el campeonato del mundo, una asignatura pendiente después de haber ganado múltiples títulos.

