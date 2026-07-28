Fecha y HORARIO para ver el México vs Puerto Rico femenil, partido de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La Selección Mexicana Femenil inicia el torneo de futbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El combinado azteca buscará su primer triunfo en la competición cuando enfrente a su similar de Puerto Rico en un duelo crucial dentro de la fase de grupos.

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El esperado encuentro entre México y el cuadro boricua se llevará a cabo este miércoles 29 de julio de 2026.

Fecha: Miércoles 29 de julio de 2026

Miércoles 29 de julio de 2026 Horario: 5:00 p.m. (Tiempo del centro de México)

5:00 p.m. (Tiempo del centro de México) Sede: Estadio El Cóndor, República Dominicana

La convocatoria de la Selección Mexicana Femenil

Para encarar este compromiso en territorio dominicano, el cuerpo técnico nacional confeccionó un plantel equilibrado entre juventud, solidez táctica y dinamismo en el ataque. La lista oficial de jugadoras seleccionadas incluye a:

Porteras: Celeste Espino y Azul Álvarez.

Celeste Espino y Azul Álvarez. Defensas: Karol Bernal, Tanna Sánchez, Natalia Colín, Carol Cázares, Alexandra Godínez, Diana Guatemala y Ana Mendoza.

Karol Bernal, Tanna Sánchez, Natalia Colín, Carol Cázares, Alexandra Godínez, Diana Guatemala y Ana Mendoza. Mediocampistas: Ella Sánchez, Nicole Pérez, Fátima Servín, Natalia Coury y Silvana Flores.

Ella Sánchez, Nicole Pérez, Fátima Servín, Natalia Coury y Silvana Flores. Delanteras: América Frías, Lourdes Bosch, Mayalu Rausch, Paola García, Valerie Vargas y Allison Veloz.

Con una línea defensiva respaldada por la experiencia de figuras como Karol Bernal y Tanna Sánchez, además del talento en la gestación de juego liderado por Nicole Pérez y Silvana Flores, México parte como uno de los serios candidatos del torneo. En el frente de ataque, piezas como América Frías y Mayalu Rausch aportarán el olfato goleador necesario para descifrar el cerrojo defensivo de las puertorriqueñas.

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