El goleador de Chivas que tanto quería Matías Almeyda finalmente jugará en la Liga Expansión MX

Chivas ha visto surgir a varios futbolistas desde sus fuerzas básicas que después buscaron consolidar su carrera en otros clubes. Uno de ellos fue un delantero que recibió la confianza de Matías Almeyda, llegó a ser una de las revelaciones del equipo y ahora, tras un recorrido por el extranjero, continuará su carrera en una nueva institución de la Liga Expansión MX.

El ex Chivas que tanto aprecio le tenía Almeyda es Jesús Godínez. Resulta que fue anunciado como nuevo refuerzo de Tepatitlán para disputar el Apertura 2026 de la Liga Expansión MX. El atacante vuelve a las canchas después de varios meses sin actividad y buscará recuperar protagonismo en una categoría donde intentará relanzar su carrera.

Debutó con Almeyda en Chivas y ahora regresa a México

Godínez debutó con Chivas bajo el mando de Matías Almeyda —hoy en Rayados— y comenzó a ganar protagonismo durante el Clausura 2018. En ese torneo dejó buenas actuaciones frente a rivales como América y Pumas, aunque su momento más destacado llegó durante la Liga de Campeones de la Concacaf de ese año.

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En Concachampions, Godínez se adueñó del puesto de centrodelantero, incluso por delante de Alan Pulido y Ángel Zaldívar. Marcó goles importantes y mostró personalidad en momentos decisivos, convirtiéndose en una de las apuestas del técnico argentino.

El recorrido de Jesús Godínez antes de llegar a Tepatitlán

Después de perder continuidad en Guadalajara, el delantero fue cedido al Herediano de Costa Rica en 2023. Su rendimiento llamó la atención, pero el club no pudo ejecutar la opción de compra por cuestiones económicas.

Un año más tarde fue transferido al Nantong Zhiyun de China por alrededor de un millón de dólares, convirtiéndose en el primer futbolista mexicano en disputar esa liga. Sin embargo, una lesión de ligamento cruzado anterior frenó su crecimiento y complicó su continuidad.

Ahora, con su incorporación a Tepatitlán para el Apertura 2026 de la Liga Expansión MX, Jesús Godínez intentará recuperar el nivel. Hoy, con 29 años, busca volver a ser aquel que estaba como uno de los delanteros con mayor proyección surgidos de las fuerzas básicas de Chivas durante la etapa de Matías Almeyda.

