logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO

Liga BBVA MX o MLS: cuál de las dos ligas aportó más jugadores a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Ambos torneos tienen una buena cantidad de jugadores convocados a la justa mundialista que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá

La liga que aportó más jugadores al Mundial 2026 entre Liga BBVA MX y MLS
La liga que aportó más jugadores al Mundial 2026 entre Liga BBVA MX y MLS|Especial

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

El debate sobre qué liga entre MLS y Liga BBVA MX tiene un mayor peso en Concacaf sigue vigente. El mismo volvió a la mesa de discusión con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, torneo que tendrá la particularidad de llevarse a cabo en territorio norteamericano, ya que México, Estados Unidos y Canadá serán los anfitriones. Lo cierto que las dos ligas mencionadas aportarán una cantidad considerable de jugadores al certamen.

A pesar de que la Liga BBVA MX tiene un claro dominio a nivel clubes en torneos como la Concachampions, la Major League Soccer será la liga que llevará una mayor cantidad de jugadores a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Teniendo en cuenta todas las listas oficiales de las 48 selecciones que participarán en el torneo, la liga de Estados Unidos aportará 44 futbolistas a la competición internacional.

Messi en el partido entre Inter Miami y Philadelphia Union
Messi en el partido entre Inter Miami y Philadelphia Union|Sam Navarro/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La propia MLS informó que habrá 44 jugadores de la liga en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y estarán repartidos en 17 selecciones y 21 clubes. Con estos números, la competición de Primera División de Estados Unidos supera con creces a la Liga BBVA MX, torneo que no logra alcanzar los 30 jugadores aportados a la justa mundialista.

TE PUEDE INTERESAR:

Cuántos jugadores aportará la Liga BBVA MX a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Por el lado de la Liga BBVA MX, aportará 26 jugadores en la Copa Mundial de la FIFA 2026™: 12 con México y 14 extranjeros repartidos en Estados Unidos, Panamá, Colombia, Ecuador y Uruguay. De esta manera, la MLS llevará 18 futbolistas más que la liga mexicana, siendo el torneo de Concacaf que más talento brindará a la justa mundialista que iniciará el próximo jueves 11 de junio.

Cabe recalcar que en principio, la Liga BBVA MX contaba con 27 jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que Marcelo Flores había sido incluido en la lista de Canadá. Sin embargo, el jugador de Tigres quedó fuera del torneo por una rotura de ligamento cruzado anterior.

pumas cruz azul final arbitro daniel quintero
Jordan Carrillo (L) of Pumas fights for the ball with Jose Antonio Paradela (R) of Cruz Azul during the Final second leg match between Pumas UNAM vs (and) Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Universitario Stadium, on May 24, 2026 in Mexico City, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Los jugadores de la MLS que jugarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Argentina

  • Rodrigo De Paul — Inter Miami CF
  • Lionel Messi — Inter Miami CF

Australia

  • Lucas Herrington — Colorado Rapids
  • Aiden O’Neill — New York City FC
  • Kai Trewin — New York City FC

Canadá

  • Mathieu Choinière — LAFC
  • Maxime Crépeau — Orlando City
  • Stephen Eustáquio — LAFC
  • Richie Laryea — Toronto FC
  • Jonathan Osorio — Toronto FC
  • Jacob Shaffelburg — LAFC
  • Dayne St. Clair — Inter Miami CF
  • Joel Waterman — Chicago Fire FC

Cabo Verde

  • CJ Dos Santos — San Diego FC
  • Steven Moreira — Columbus Crew

Colombia

  • James Rodríguez — Minnesota United FC
James Rodríguez
|MLS

Croacia

  • Petar Musa — FC Dallas
  • Marco Pašalić — Orlando City

Haití

  • Louicius Deedson — FC Dallas
  • Derrick Etienne Jr. — Toronto FC
  • Danley Jean Jacques — Philadelphia Union

Iraq

  • Ahmed Qasem — Nashville SC

Nueva Zelanda

  • Michael Boxall — Minnesota United FC
  • Finn Surman — Portland Timbers

Panamá

  • Aníbal Godoy — San Diego FC
  • Carlos Harvey — Minnesota United FC

Paraguay

  • Miguel Almirón — Atlanta United
  • Andrés Cubas — Vancouver Whitecaps FC
  • Matías Galarza — Atlanta United
  • Braian Ojeda — Orlando City

Sudáfrica

  • Olwethu Makhanya — Philadelphia Union
  • Mbekezeli Mbokazi — Chicago Fire FC

Corea del Sur

  • Son Heung-Min — LAFC
Heung-Min Son
|REUTERS

Suecia

  • Herman Johansson — FC Dallas

Túnez

  • Rayan Elloumi — Vancouver Whitecaps FC

Estados Unidos

  • Max Arfsten — Columbus Crew
  • Sebastian Berhalter — Vancouver Whitecaps FC
  • Chris Brady — Chicago Fire FC
  • Matt Freese — New York City FC
  • Tim Ream — Charlotte FC
  • Miles Robinson — FC Cincinnati
  • Cristian Roldan — Seattle Sounders FC
  • Matt Turner — New England Revolution

Uruguay

  • Juan Manuel Sanabria — Real Salt Lake

Los jugadores de la Liga BBVA MX que aportará la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México

  • Raúl Rangel — Chivas
  • Carlos Acevedo — Santos Laguna
  • Jesús Gallardo — Toluca
  • Israel Reyes — América
  • Brian Gutiérrez — Chivas
  • Luis Romo — Chivas
  • Gilberto Mora — Xolos de Tijuana
  • Erik Lira — Cruz Azul
  • Roberto Alvarado — Chivas
  • Armando González — Chivas
  • Alexis Vega — Toluca
  • Guillermo Martínez — Pumas

Estados Unidos

  • Alejandro Zendejas — América
Zendejas Estados Unidos
Crédito: Mexsport

Panamá

  • Adalberto Carrasquilla — Pumas
  • Yoel Bárcenas — Mazatlán
  • José Luis Rodríguez — FC Juárez
  • Ismael Díaz — León

Colombia

  • Camilo Vargas — Atlas
  • Willer Ditta — Cruz Azul

Ecuador

  • Enner Valencia — Pachuca
  • Pedro Vite — Pumas
  • Jackson Porozo — Xolos de Tijuana

Uruguay

  • Sebastián Cáceres — América
  • Brian Rodríguez — América
  • Rodrigo Aguirre — Tigres
  • Santiago Mele — Monterrey.
Tags relacionados
Copa Mundial de la FIFA 2026