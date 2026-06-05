Liga BBVA MX o MLS: cuál de las dos ligas aportó más jugadores a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El debate sobre qué liga entre MLS y Liga BBVA MX tiene un mayor peso en Concacaf sigue vigente. El mismo volvió a la mesa de discusión con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, torneo que tendrá la particularidad de llevarse a cabo en territorio norteamericano, ya que México, Estados Unidos y Canadá serán los anfitriones. Lo cierto que las dos ligas mencionadas aportarán una cantidad considerable de jugadores al certamen.

A pesar de que la Liga BBVA MX tiene un claro dominio a nivel clubes en torneos como la Concachampions, la Major League Soccer será la liga que llevará una mayor cantidad de jugadores a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Teniendo en cuenta todas las listas oficiales de las 48 selecciones que participarán en el torneo, la liga de Estados Unidos aportará 44 futbolistas a la competición internacional.

Messi en el partido entre Inter Miami y Philadelphia Union|Sam Navarro/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La propia MLS informó que habrá 44 jugadores de la liga en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y estarán repartidos en 17 selecciones y 21 clubes. Con estos números, la competición de Primera División de Estados Unidos supera con creces a la Liga BBVA MX, torneo que no logra alcanzar los 30 jugadores aportados a la justa mundialista.

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Cuántos jugadores aportará la Liga BBVA MX a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Por el lado de la Liga BBVA MX, aportará 26 jugadores en la Copa Mundial de la FIFA 2026™: 12 con México y 14 extranjeros repartidos en Estados Unidos, Panamá, Colombia, Ecuador y Uruguay. De esta manera, la MLS llevará 18 futbolistas más que la liga mexicana, siendo el torneo de Concacaf que más talento brindará a la justa mundialista que iniciará el próximo jueves 11 de junio.

Cabe recalcar que en principio, la Liga BBVA MX contaba con 27 jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que Marcelo Flores había sido incluido en la lista de Canadá. Sin embargo, el jugador de Tigres quedó fuera del torneo por una rotura de ligamento cruzado anterior.

Jordan Carrillo (L) of Pumas fights for the ball with Jose Antonio Paradela (R) of Cruz Azul during the Final second leg match between Pumas UNAM vs (and) Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Universitario Stadium, on May 24, 2026 in Mexico City, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Los jugadores de la MLS que jugarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Argentina

Rodrigo De Paul — Inter Miami CF

Lionel Messi — Inter Miami CF

Australia

Lucas Herrington — Colorado Rapids

Aiden O’Neill — New York City FC

Kai Trewin — New York City FC

Canadá

Mathieu Choinière — LAFC

Maxime Crépeau — Orlando City

Stephen Eustáquio — LAFC

Richie Laryea — Toronto FC

Jonathan Osorio — Toronto FC

Jacob Shaffelburg — LAFC

Dayne St. Clair — Inter Miami CF

Joel Waterman — Chicago Fire FC

Cabo Verde

CJ Dos Santos — San Diego FC

Steven Moreira — Columbus Crew

Colombia

James Rodríguez — Minnesota United FC

|MLS

Croacia

Petar Musa — FC Dallas

Marco Pašalić — Orlando City

Haití

Louicius Deedson — FC Dallas

Derrick Etienne Jr. — Toronto FC

Danley Jean Jacques — Philadelphia Union

Iraq

Ahmed Qasem — Nashville SC

Nueva Zelanda

Michael Boxall — Minnesota United FC

Finn Surman — Portland Timbers

Panamá

Aníbal Godoy — San Diego FC

Carlos Harvey — Minnesota United FC

Paraguay

Miguel Almirón — Atlanta United

Andrés Cubas — Vancouver Whitecaps FC

Matías Galarza — Atlanta United

Braian Ojeda — Orlando City

Sudáfrica

Olwethu Makhanya — Philadelphia Union

Mbekezeli Mbokazi — Chicago Fire FC

Corea del Sur

Son Heung-Min — LAFC

|REUTERS

Suecia

Herman Johansson — FC Dallas

Túnez

Rayan Elloumi — Vancouver Whitecaps FC

Estados Unidos

Max Arfsten — Columbus Crew

Sebastian Berhalter — Vancouver Whitecaps FC

Chris Brady — Chicago Fire FC

Matt Freese — New York City FC

Tim Ream — Charlotte FC

Miles Robinson — FC Cincinnati

Cristian Roldan — Seattle Sounders FC

Matt Turner — New England Revolution

Uruguay

Juan Manuel Sanabria — Real Salt Lake

Los jugadores de la Liga BBVA MX que aportará la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México

Raúl Rangel — Chivas

Carlos Acevedo — Santos Laguna

Jesús Gallardo — Toluca

Israel Reyes — América

Brian Gutiérrez — Chivas

Luis Romo — Chivas

Gilberto Mora — Xolos de Tijuana

Erik Lira — Cruz Azul

Roberto Alvarado — Chivas

Armando González — Chivas

Alexis Vega — Toluca

Guillermo Martínez — Pumas

Estados Unidos

Alejandro Zendejas — América

Crédito: Mexsport

Panamá

Adalberto Carrasquilla — Pumas

Yoel Bárcenas — Mazatlán

José Luis Rodríguez — FC Juárez

Ismael Díaz — León

Colombia

Camilo Vargas — Atlas

Willer Ditta — Cruz Azul

Ecuador

Enner Valencia — Pachuca

Pedro Vite — Pumas

Jackson Porozo — Xolos de Tijuana

Uruguay