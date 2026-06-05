Liga BBVA MX o MLS: cuál de las dos ligas aportó más jugadores a la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Ambos torneos tienen una buena cantidad de jugadores convocados a la justa mundialista que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá
El debate sobre qué liga entre MLS y Liga BBVA MX tiene un mayor peso en Concacaf sigue vigente. El mismo volvió a la mesa de discusión con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, torneo que tendrá la particularidad de llevarse a cabo en territorio norteamericano, ya que México, Estados Unidos y Canadá serán los anfitriones. Lo cierto que las dos ligas mencionadas aportarán una cantidad considerable de jugadores al certamen.
A pesar de que la Liga BBVA MX tiene un claro dominio a nivel clubes en torneos como la Concachampions, la Major League Soccer será la liga que llevará una mayor cantidad de jugadores a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Teniendo en cuenta todas las listas oficiales de las 48 selecciones que participarán en el torneo, la liga de Estados Unidos aportará 44 futbolistas a la competición internacional.
La propia MLS informó que habrá 44 jugadores de la liga en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y estarán repartidos en 17 selecciones y 21 clubes. Con estos números, la competición de Primera División de Estados Unidos supera con creces a la Liga BBVA MX, torneo que no logra alcanzar los 30 jugadores aportados a la justa mundialista.
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Cuántos jugadores aportará la Liga BBVA MX a la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Por el lado de la Liga BBVA MX, aportará 26 jugadores en la Copa Mundial de la FIFA 2026™: 12 con México y 14 extranjeros repartidos en Estados Unidos, Panamá, Colombia, Ecuador y Uruguay. De esta manera, la MLS llevará 18 futbolistas más que la liga mexicana, siendo el torneo de Concacaf que más talento brindará a la justa mundialista que iniciará el próximo jueves 11 de junio.
Cabe recalcar que en principio, la Liga BBVA MX contaba con 27 jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que Marcelo Flores había sido incluido en la lista de Canadá. Sin embargo, el jugador de Tigres quedó fuera del torneo por una rotura de ligamento cruzado anterior.
Los jugadores de la MLS que jugarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Argentina
- Rodrigo De Paul — Inter Miami CF
- Lionel Messi — Inter Miami CF
Australia
- Lucas Herrington — Colorado Rapids
- Aiden O’Neill — New York City FC
- Kai Trewin — New York City FC
Canadá
- Mathieu Choinière — LAFC
- Maxime Crépeau — Orlando City
- Stephen Eustáquio — LAFC
- Richie Laryea — Toronto FC
- Jonathan Osorio — Toronto FC
- Jacob Shaffelburg — LAFC
- Dayne St. Clair — Inter Miami CF
- Joel Waterman — Chicago Fire FC
Cabo Verde
- CJ Dos Santos — San Diego FC
- Steven Moreira — Columbus Crew
Colombia
- James Rodríguez — Minnesota United FC
Croacia
- Petar Musa — FC Dallas
- Marco Pašalić — Orlando City
Haití
- Louicius Deedson — FC Dallas
- Derrick Etienne Jr. — Toronto FC
- Danley Jean Jacques — Philadelphia Union
Iraq
- Ahmed Qasem — Nashville SC
Nueva Zelanda
- Michael Boxall — Minnesota United FC
- Finn Surman — Portland Timbers
Panamá
- Aníbal Godoy — San Diego FC
- Carlos Harvey — Minnesota United FC
Paraguay
- Miguel Almirón — Atlanta United
- Andrés Cubas — Vancouver Whitecaps FC
- Matías Galarza — Atlanta United
- Braian Ojeda — Orlando City
Sudáfrica
- Olwethu Makhanya — Philadelphia Union
- Mbekezeli Mbokazi — Chicago Fire FC
Corea del Sur
- Son Heung-Min — LAFC
Suecia
- Herman Johansson — FC Dallas
Túnez
- Rayan Elloumi — Vancouver Whitecaps FC
Estados Unidos
- Max Arfsten — Columbus Crew
- Sebastian Berhalter — Vancouver Whitecaps FC
- Chris Brady — Chicago Fire FC
- Matt Freese — New York City FC
- Tim Ream — Charlotte FC
- Miles Robinson — FC Cincinnati
- Cristian Roldan — Seattle Sounders FC
- Matt Turner — New England Revolution
Uruguay
- Juan Manuel Sanabria — Real Salt Lake
Los jugadores de la Liga BBVA MX que aportará la Copa Mundial de la FIFA 2026™
México
- Raúl Rangel — Chivas
- Carlos Acevedo — Santos Laguna
- Jesús Gallardo — Toluca
- Israel Reyes — América
- Brian Gutiérrez — Chivas
- Luis Romo — Chivas
- Gilberto Mora — Xolos de Tijuana
- Erik Lira — Cruz Azul
- Roberto Alvarado — Chivas
- Armando González — Chivas
- Alexis Vega — Toluca
- Guillermo Martínez — Pumas
Estados Unidos
- Alejandro Zendejas — América
Panamá
- Adalberto Carrasquilla — Pumas
- Yoel Bárcenas — Mazatlán
- José Luis Rodríguez — FC Juárez
- Ismael Díaz — León
Colombia
- Camilo Vargas — Atlas
- Willer Ditta — Cruz Azul
Ecuador
- Enner Valencia — Pachuca
- Pedro Vite — Pumas
- Jackson Porozo — Xolos de Tijuana
Uruguay
- Sebastián Cáceres — América
- Brian Rodríguez — América
- Rodrigo Aguirre — Tigres
- Santiago Mele — Monterrey.