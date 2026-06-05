Equipo de la Liga BBVA MX estrenará portero para el Apertura 2026: esta es la nueva figura

Con el fin del Clausura 2026, los distintos equipos de la Liga BBVA MX aprovecharán el receso vacacional para planificar la estructura de su plantilla para afrontar el próximo torneo. Conociéndose las fechas de inicio y cierre del mercado de verano, Atlante ya ha comenzado a moverse en busca de nuevos futbolistas para su potencial regreso a la Primera División del futbol mexicano.

Los Potros de Hierro escogieron a Miguel Herrera como su entrenador para liderar el proyecto deportivo, elemento quien está construyendo su nuevo equipo para afrontar el Apertura 2026. Con el objetivo de cimentar una base sólida, la directiva estaría muy cerca de abrochar el fichaje del portero Óscar Jiménez, nombre que habría sido acercado a la mesa por el técnico mexicano.

Óscar Jiménez se sumaría al Atlante|Crédito: Mexsport

Óscar Jiménez se sumaría a Atlante para el Apertura 2026

De acuerdo a diversos reportes, Jiménez es el elegido para defender la portería del Atlante en el próximo torneo. El guardameta se sumaría de forma inmediata a la plantilla comandada por el ‘Piojo’ Herrera. La decisión de los Potros de Hierro es clara: sumar experiencia en una zona crítica del campo para competir de tú a tú en el máximo circuito.

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Cabe destacar que Jiménez arribará a las instalaciones del Atlante habiendo sumado poco rodaje en los últimos dos años defendiendo los colores del León. La intención del experimentado jugador de 37 años es recuperar ritmo de juego y volver a tener protagonismo como titular bajo los tres postes. Y es que Óscar apenas acumula tres partidos jugados en los últimos dos torneos con la Fiera.

Los torneos que afrontará Atlante en 2026

Además de disputar el Apertura 2026, donde también hará de local en el Estadio Banorte, jugará la Leagues Cup 2026. La organización del torneo confirmó que el club tomará el lugar de Mazatlán FC en el campo de participantes, por lo que tendrá su primera aparición histórica en esta competencia entre Liga BBVA MX y MLS.

Cabe destacar que la Leagues Cup 2026 se jugará del 4 de agosto al 6 de septiembre, contará con 36 clubes —los 18 de Liga BBVA MX y 18 de MLS— y otorgará boletos para la Concacaf Champions Cup.

