Es el más joven de Chivas y vale una fortuna, pero sería vendido en este mercado de fichajes

Hugo Camberos es considerado uno de los futbolistas con mayor proyección dentro de la plantilla de Chivas. Con apenas 19 años, el delantero ha mostrado destellos interesantes en el cuadro rojiblanco, pero también se vio un gran nivel durante el Mundial Sub-20 disputado en Chile durante el 2025. Sin embargo, el canterano no parece entrar en los planes de Gabriel Milito para la próxima temporada.

Camberos se posiciona como uno de los futbolistas con mayor valor de mercado en la Liga BBVA MX a su edad. De acuerdo a las cifras ofrecidas por Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, el joven atacante tiene un precio de 3 millones de euros, es decir, aproximadamente 3,5 millones de dólares al cambio actual. Pese a ello, la directiva del Guadalajara evalúa desprenderse del futbolista mediante una venta millonaria.

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Chivas no tendría problemas en vender a Hugo Camberos

A pesar de sus condiciones ya probadas en la Liga BBVA MX, diversos reportes señalan que Chivas tendría la intención de desprenderse de Camberos si llega una buena oferta. Si bien es cierto que fue de utilidad para el técnico argentino durante la Liguilla del Clausura 2026 a raíz de las bajas por los seleccionados, es prácticamente un hecho que no tendrá hueco en la plantilla con la totalidad de los jugadores.

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En estos momentos no hay negociaciones activas para dar salida al joven delantero, pero Chivas no está cerrado en negociar a Camberos. De esta manera, el cuadro rojiblanco se sentará a escuchar ofrecimientos por Hugo, quien podría continuar con su carrera en otro equipo de la Liga BBVA MX. Su salida beneficiaría a ambas partes, ya que el Guadalajara no cuenta con él y Camberos buscaría salir con el objetivo de sumar minutos.

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La silenciosa temporada de Hugo Camberos en Chivas

Hugo Camberos cerró una temporada de crecimiento irregular en Chivas, pero con señales importantes de impacto. En el Clausura 2026, el juvenil rojiblanco tuvo pocos minutos: distintas bases estadísticas lo ubican con 9 partidos, sin titularidades y entre 190 y 207 minutos, pero aun así logró marcar 2 goles. Ese dato no es menor, porque refleja que pudo aparecer como revulsivo pese a no tener continuidad en el once inicial.

Su campaña también quedó marcada por el contraste entre proyección y falta de espacio. Camberos venía de un Clausura 2025 en el que era destacado como uno de los juveniles de mayor impacto de Chivas, con participación en los primeros ocho partidos, un gol y dos asistencias en ese tramo.

Para 2026, aunque su rol fue más secundario, volvió a responder con goles, incluido uno en la goleada 5-0 ante León. En estos momentos, su caso abre una decisión importante para el club: darle más minutos en el Apertura 2026 o exponerse a que su desarrollo se estanque.

