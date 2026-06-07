Club América busca goles en la Copa Libertadores: quieren al campeón de goleo

El Club América ha tenido problemas serios con los últimos delanteros que ha fichado. Uno de los casos más recientes es Raúl ‘Pantera’ Zúñiga, quien llegó a Coapa siendo goleador de Xolos de Tijuana, pero que no ha podido replicar su eficacia de cara al arco con la camiseta azulcrema. En este contexto, la directiva empezó a moverse en el mercado de fichajes y uno de los objetivos de las Águilas estaría en la Copa Libertadores.

De acuerdo a la información que compartió el Diario Olé de Argentina, el América estaría siguiendo de cerca los pasos de Álex Arce. El atacante de 30 años vive un presente inmejorable con Independiente de Rivadavia: avanzó a Octavos de Final como primero de su grupo del torneo organizado por Conmebol y es el máximo artillero del mismo con ocho goles en cinco partidos disputados.

Álex Arce, jugador de Independiente Rivadavia|Crédito: @CSIRoficial / X

La misma fuente señala que la cúpula encabezada por Santiago Baños ya habría iniciado sondeos para conocer las condiciones del futbolista paraguayo y comenzar a definir caminos viables para ejercer su traspaso. Si bien es cierto que su irrupción se dio en el tiempo reciente, su fichaje requerirá una pequeña inversión importante para el América quien busca un delantero goleador para el Apertura 2026.

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Quién es Álex Arce, el fichaje que busca el América

Arce es un futbolista paraguayo nacido en Carapeguá. Se formó en las fuerzas básicas de Cerro Porteño, equipo de su país natal. Además, pasó por Rubio Ñú y CS Ameliano hasta que en el año 2023 tuvo su primera experiencia en el exterior al fichar por Rivadavia. En el medio, jugó un año en Liga de Quito de Ecuador hasta que a mediados de 2025 regresó a Argentina, sitio donde encontró su mejor nivel.

En la presente temporada lleva 16 partidos jugados entre todas las competiciones y suma 11 goles, siendo el máximo anotador de su equipo. En dicha estadística destaca su nivel de forma en la Copa Libertadores, donde anotó 8 goles en solo 5 juegos disputados. Ya clasificado a los Octavos de Final, el equipo de Arce se enfrentará a Fluminense, conjunto brasileño con el cual ya se cruzó en Fase de Grupos.

Cabe resaltar que Arce integra la lista definitiva de 26 jugadores de Paraguay para afrontar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El goleador de Independiente Rivadavia será una de las opciones de ataque que barajará Gustavo Alfaro durante la participación de la Albirroja en la justa mundialista, torneo donde formará parte del Grupo D junto a Estados Unidos, Turquía y Australia.

Álex Arce jugará el Mundial con Paraguay|Crédito: @Albirroja / X

Cuánto debería pagar América por Álex Arce

De acuerdo a la información que comparte Transfermarkt, el delantero paraguayo cuenta con un valor de mercado que alcanza los 3,5 millones de euros, es decir, 4 millones de dólares aproximadamente al cambio de hoy. Este monto podría ser utilizado por el América como referencia para iniciar las negociaciones por la carta de Arce.

