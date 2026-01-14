América ya tiene en la mira a estos 2 delanteros para el verano... esperará el momento perfecto para ficharlos

El mercado invernal está siendo muy discreto para el América. Hasta el momento, solo tres nuevos jugadores arribaron a Coapa para reforzar al equipo de André Jardine y el club se ha llevado más decepciones que alegrías, como es el caso de Luca Martínez Dupuy . Sin embargo, la directiva ya tiene el ojo puesto en el mercado de verano, donde apuntará a contratar a dos delanteros que prometen ser importantes para el futuro de la institución.

La figura estrella a convencer será Raúl Jiménez, canterano del conjunto americanista que ya ha mostrado su deseo de regresar a México . Los altos mandos de las Águilas prevén que el goleador de 34 años deje Europa luego de 10 años en dicho continente. Mientras que, por otro lado, apostarán por Roger Benítez, canterano que cumplirá 17 años durante el próximo verano y que promete ser uno de los delanteros más talentosos del América.

Raúl Jiménez es uno de los delanteros que quiere el América en verano|Instagram: Raúl Jiménez

Qué tan probable es que Raúl Jiménez regrese al América

En más de una ocasión, el ‘Lobo de Tepeji’ ha demostrado su interés de regresar a México y volver a vestir la camiseta azulcrema. Reportes internacionales mencionan que la intención de Jiménez es terminar su contrato con Fulham, el cual vence el 30 de junio de 2026, y firmar como agente libre con las Águilas. Esto sucedería una vez finalizada la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde está previsto que Raúl forme parte de la Selección Mexicana.

TE PUEDE INTERESAR:



Sin embargo, la directiva del Fulham también deberá ayudar a que su regreso a la Liga BBVA MX sea efectivo. Actualmente, el equipo inglés cuenta con un solo delantero (Rodrigo Muniz), además del propio Raúl Jiménez. Jonah Kusi-Asare también forma parte de la plantilla, pero deberá regresar a Bayern Múnich una vez finalizada la temporada. De esta manera, los Cottagers deberían negociar por un nuevo delantero, antes de dejar ir al mexicano.

Fulham sabe que Raúl Jiménez regresará al América|Crédito: @FulhamFC / X

Quién es Roger Benítez, la apuesta a futuro del América

Roger Benítez es hijo de Cucho Benítez, exdelantero ecuatoriano que pasó por el América y donde fue campeón del Clausura 2013, además de haber sido tricampeón de goleo de la Liga BBVA MX. Actualmente, tiene 16 años de edad y emerge como uno de los prospectos más interesantes de cara al futuro. Se estima que tenga sus primeros entrenamientos con el primer equipo de cara al próximo torneo, siempre y cuando su evolución siga de la misma manera.