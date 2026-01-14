América lo quería con todas sus ganas, pero otro equipo de la Liga BBVA MX le ofreció un trato y aceptó

El mercado de fichajes del América está dejando mucho que desear, pues solamente han arribado tres nuevos jugadores durante el período invernal y solo Rodrigo Dourado es titular . Uno de los futbolistas que ha estado en el ojo de la directiva azulcrema durante meses es Luca Martínez Dupuy, delantero mexicano que realizó toda su carrera en el futbol argentino y que siempre fue de especial interés en Coapa. Sin embargo, ahora llegaría a otro equipo de la Liga BBVA MX.

Luca Martínez Dupuy jugaría en la Liga BBVA MX en 2026

De acuerdo a la información que compartió el periodista argentino, César Luis Merlo, el delantero de 24 años dejará Godoy Cruz para convertirse en nuevo refuerzo de Juárez FC. El acuerdo entre clubes se trataría de un préstamo con una duración de un año y una opción de compra que hasta el momento no fue revelada. De esta manera, el América perderá un posible refuerzo a manos del equipo fronterizo.

Martínez Dupuy firmará con Juárez|Crédito: @ClubGodoyCruz / X

Cabe destacar que Martínez Dupuy nació en San Luis Potosí, pero su formación como futbolista la realizó en Argentina. Desde muy pequeño se integró a las fuerzas básicas de Rosario Central hasta debutar de forma profesional en el año 2021. Durante el inicio del 2025, el mexicano escogió a Godoy Cruz como siguiente destino con el objetivo de sumar minutos en Primera División.

Sin embargo, el ‘Tomba’ no tuvo su mejor año y descendió a la segunda categoría del futbol argentino. Ante esta situación, Luca comenzó a buscar nuevo equipo para no perder terreno dentro de la Primera División y, en esta ocasión, llegará cedido a los Bravos de Juárez dejando a un lado al América.

🚨Luca Martínez Dupuy es nuevo refuerzo de Bravos de Juárez. Llega cedido y con opción de compra desde Godoy Cruz. ⬇️https://t.co/cF8b5rfzxp pic.twitter.com/EMn6Pw1vRR — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 12, 2026

La razón por la que Martínez Dupuy no fichó por el América

Tanto la directiva americanista como André Jardine contemplaban a Martínez Dupuy como un posible recambio de Henry Martín, delantero que ha sido afectado por las lesiones y quien no ha podido regresar a su mejor nivel. Sin embargo, las pretensiones económicas de Rosario Central eran elevadas, por lo que las Águilas abandonaron las negociaciones. Una situación similar sucedió con Chivas, equipo que también buscaba los servicios del delantero potosino.