Club América busca un refuerzo top en la portería para el Apertura 2026

Club América Femenil tuvo un semestre de ensueño al haber conseguido el título del Clausura 2026, además de haberse consagrado campeón de la Concacaf W Champions Cup en el plano internacional. Sin embargo, la institución recibió una dura noticia pensando en el próximo torneo: Sandra Paños dejará de ser jugadora de las Águilas y buscará nuevos horizontes para el segundo semestre del año.

En este contexto, la directiva azulcrema comenzó a buscar un reemplazo ideal para la exguardameta del FC Barcelona, quien fue vital en la consagración contra Rayadas de Monterrey en la Final de la Liga BBVA MX. Lejos de aspirar al ámbito local, el América habría puesto sus ojos sobre una figura europea, de una talla similar a la de Sandra Paños con el objetivo de mantener la jerarquía internacional en su portería.

Sandra panos of America during the 13th round match between FC Juarez and America as part of the Torneo Clausura 2025, Liga MX Femenil at Olimpico Benito Juarez Stadium on March 16, 2025 in Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico.|Christian Torres Chavez/Christian Torres Chavez

La portera de clase mundial que busca América Femenil

Diversos reportes mencionan que la directiva del combinado azulcrema está interesada en el fichaje de Lola Gallardo, actual arquera del Atlético de Madrid. La española ya conoce lo que es ser dirigida por Ángel Villacampa en España, por lo que todo apunta a que el América pujará por su fichaje para reemplazar el hueco que dejará Paños con su salida de la institución.

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Cabe destacar que la portera española está cerca de cumplir los 33 años de edad, tratándose de una experimentada en su posición y que ha conseguido levantar cinco títulos con el Atlético de Madrid. Además, ganó una buena serie de campeonatos con la Selección de España Femenil, siendo una de las máximas referentes del combinado europeo. De todos modos, Gallardo no es la única opción que baraja el América.

Lola Gallardo, jugadora de Atlético Femenil|Crédito: Atlético Madrid Femenil

América busca a la portera del Real Madrid

Luego de seis años jugando para el Real Madrid, Misa Rodríguez anunció en sus redes sociales que dejará el club de la capital española. Desde ese entonces, su nombre comenzó a sonar como posible refuerzo del América para afrontar el Apertura 2026. Teniendo en cuenta que las Águilas disputará el primer Mundial de Clubes de la categoría, su llegada al combinado azulcrema no sería para nada descabellada.

De todos modos, América tendrá más difícil el fichaje de Rodríguez, ya que Rayadas también estarían interesadas en su fichaje. Lo cierto aquí es que el conjunto de Coapa busca un reemplazo de renombre para Sandra Paños, entendiendo que el puesto de arquera es sumamente importante para aspirar a lo grande tanto en el plano local como internacional.