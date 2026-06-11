Club América lo quería pero otro equipo de la Liga BBVA MX lo tendrá en el Apertura 2026

Guillermo Almada ya tuvo su primer entrenamiento como director técnico del Club América. Su llegada al Nido de Coapa se traduce como el inicio de una reconstrucción dentro del conjunto azulcrema. El entrenador uruguayo, a diferencia de otras etapas, arribó a las Águilas sin uno de sus pilares fundamentales: Luis Almada, hermano y compañero de trabajo en varios tramos de su carrera.

Si bien es cierto que está ligado puramente a su trabajo con las fuerzas básicas de Pachuca, Luis trabajó junto a Guillermo en varios procesos. En la Liga BBVA MX, el nuevo entrenador del América tuvo a su hermano como asistente durante su etapa en Santos Laguna, ecuación que ya habían repetido en Barcelona de Ecuador. Sin embargo, hoy está ligado al cien por cien en el cuadro de Hidalgo.

Luis Almada se mantendría en Pachuca

A pesar de que acompañó a Guillermo en momentos muy importantes de su carrera, la información indica que Luis Almada seguirá ligado a los Tuzos para la temporada 2026-27. Actualmente es asistente técnico de Benjamín Mora, primer entrenador del cuadro hidalguense. De esta manera, el uruguayo se muestra fiel al proyecto de Pachuca y enfocado, principalmente, al ascenso de jugadores desde las fuerzas básicas.

Luis Almada se mantendrá en Pachuca

Cabe destacar que Luis tuvo un papel relevante en la formación de juveniles de Pachuca. A lo largo de su carrera, dirigió varios equipos de la filial de los Tuzos, destacando su etapa en la Sub-23. Algunos de sus casos de éxito más sobresalientes son Alan Bautista, Elías Montiel, Bryan González y Alexei Domínguez. Una pieza que podría haber sido de gran ayuda en la proyección de juveniles dentro del Club América.

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Guillermo Almada y su primera práctica en Coapa

Guillermo Almada tuvo su primer entrenamiento al frente de las Águilas este miércoles 10 de junio en las instalaciones de Coapa. El técnico charrúa llegó a la Ciudad de México un día antes y, ya con ropa del club, tuvo su primer contacto directo con el plantel azulcrema.

Crédito: Mexsport

Antes de que Almada tomara el mando de forma presencial, América ya había iniciado trabajos de pretemporada con exámenes médicos, pruebas físicas y sesiones dobles. De hecho, el martes 9 de junio el equipo realizó una primera doble sesión con parte del cuerpo técnico del uruguayo, pero la información apunta a que Almada todavía no reportaba en Coapa ese día.

El foco inicial fue físico. Almada suele trabajar con equipos intensos, dinámicos y con presión alta, por lo que el estado físico del plantel será clave en esta primera parte de la pretemporada. América está trabajando a doble sesión para poner a tono a los jugadores que no fueron a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.