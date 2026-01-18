Jorge Sánchez a Europa: Cruz Azul revela la única (y difícil) condición para dejarlo salir

Cruz Azul pudo revertir el mal inicio de torneo y sumó su segunda victoria en el Clausura 2026 luego de derrotar por la mínima a Puebla . Los tres puntos resultaron muy importantes para el equipo de Nicolás Larcamón, pero en las últimas horas, recibieron una noticia no muy buena: PAOK de Grecia está interesado en los servicios de Jorge Sánchez, lateral derecho titular de La Máquina.

En este contexto, distintos reportes mencionan que Cruz Azul no tiene intenciones de vender al futbolista mexicano de 28 años y solamente una oferta muy alta (tanto para el club como para el jugador) podría cambiar el escenario. De esta manera, resulta muy difícil que Sánchez abandone La Noria en este mercado de fichajes, pues es considerada una pieza clave en el esquema de Larcamón .

Jorge Sánchez saldría solo si llega una muy buena oferta|Crédito: @CruzAzul / X

Cruz Azul ya tiene definido su objetivo en el mercado

De acuerdo a la información que compartió el insider Ike Carrera, desde la directiva de Cruz Azul ya no contemplan más salidas durante este mercado invernal. Ahora mismo, el objetivo es concretar la firma de Miguel Ángel Borja y, en lo posible, sumar un refuerzo más manteniendo la base de la plantilla actual. Por esta razón, el PAOK deberá hacer una inversión millonaria si realmente desea tener a Sánchez en su equipo.

Fuentes: En Cruz Azul no se contempla la salida de Jorge Sánchez en este mercado.

Han existido sondeos de dos clubes; uno de ellos sería PAOK (interés reportado por @A_EsparzaOteo). Por ahora, no hay intención de dejar salir, La Máquina no quiere más bajas y sólo una oferta muy… pic.twitter.com/mBGLWl4oDU — Carrerismo (@ikecarrera) January 18, 2026

Cabe destacar que Jorge Sánchez ya sabe lo que es jugar en Europa, pues fichó por el Ajax de Ámsterdam en el año 2022 cuando aún formaba parte del América. Durante su paso por el Viejo Continente, también jugó cedido en el Porto por una temporada. Sin embargo, nunca pudo sobresalir, por lo que el conjunto de Países Bajos lo dejó ir a mediados de 2024, cuando Cruz Azul se interesó en su fichaje, una operación que significó una inversión de 3 millones de euros para los cementeros.

La Copa Mundial de la FIFA 2026: un objetivo claro para Jorge Sánchez

Si bien es cierto que jugar en Europa significaría un salto para su carrera, hoy en día, Sánchez tiene la motivación de jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. Durante estas últimas semanas, el lateral fue convocado por Javier Aguirre para disputar los amistosos contra Panamá y Bolivia, junto con otros compañeros de Cruz Azul como Erik Lira y Carlos Rodríguez.

Cambiar de aires en un momento como este significaría un movimiento arriesgado por parte del mexicano. Pues la liga de Grecia está lejos de ser considerada una competición de élite en Europa, por lo que Sánchez confía en hacer un buen papel en Cruz Azul y así ganarse su boleto a la próxima Copa del Mundo.