Es cuestión de poco para que Cruz Azul se quede sin este crack que les dolería a muchos

Cruz Azul ya da por hecho de que Jorge Sánchez no formará parte de la plantilla de Nicolás Larcamón para lo que resta del Clausura 2026. Las negociaciones con el PAOK de Grecia se encuentran a un 95 por ciento y es casi un hecho que el lateral derecho de 28 años volverá a tener una nueva oportunidad en el futbol europeo, luego de haber jugado para equipos como Porto y Ajax .

Dicha transacción significaría unos ingresos de 4 millones de dólares para Cruz Azul más otros 500 mil dólares en variables. Pero eso no es todo, ya que La Máquina se quedará con el 20 por ciento de la carta de Sánchez, pensando en que una futura venta podría generar ingresos adicionales como beneficio para la institución cementera. Sin embargo, significaría una baja crucial para el equipo de Larcamón .

Jorge Sánchez está cerca de salir de Cruz Azul|Crédito: Cruz Azul / X

Jorge Sánchez es el lateral derecho titular de Cruz Azul, habiendo jugado los cuatro partidos del Clausura 2026 desde el inicio. Si bien es cierto que la institución ganará una buena cantidad de dinero con su venta, dicho sector de la cancha tendrá un hueco importante. Y es que Larcamón no tiene un reemplazo natural del ex Santos Laguna, por lo que cubrir su vacante será una tarea complicada para el cuerpo técnico.

TE PUEDE INTERESAR:



Jorge Sánchez ya no es contemplado por Nicolás Larcamón

A pocos detalles de que Sánchez abandone La Noria, el futbolista se encuentra asentado en Ciudad de México y no fue considerado por el cuerpo técnico para viajar a Vancouver de cara al debut de Cruz Azul en la Concachampions 2026.

Según diversos reportes, el único pendiente en la negociación es definir el calendario de pagos. Resulta que tanto PAOK como Cruz Azul deben establecer si el monto total se cubrirá en un plazo de 18 o 24 meses.

Empieza nuestra participación en @TheChampions 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣.



🆚 Vancouver FC

📆 Miércoles 4 de febrero

⏰ 19:00 HL - 21:00 HC

🏟️ Willoughby Stadium #AzulDePorVida pic.twitter.com/gSWzYvFmcc — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 2, 2026

El futbolista que ocupará el lugar de Jorge Sánchez

A priori, la intención de Cruz Azul no es salir al mercado en busca de un nuevo lateral derecho tras la inminente baja de Sánchez. El cuerpo técnico comandado por Larcamón se la jugará utilizando a Omar Campos a perfil cambiado. Una jugada que, a priori, no termina de convencer a los aficionados, pero solo el tiempo lo dirá.

Mientras tanto, Sánchez se sumará a las bajas de Mateusz Bogusz, Ángel Sepúlveda, Ignacio Rivero y Lorenzo Faravelli durante el mercado invernal.

