Estas son las 6 selecciones que eligieron hospedarse en México para la Copa Mundial de la FIFA 2026

A menos de un mes para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026, todas las selecciones participantes conocen su sede donde concentrarán a lo largo de todo el torneo. A pesar de que esta edición tendrá la novedosa participación de 48 equipos nacionales, solo seis de ellos se hospedarán en México, mientras que el resto será distribuido entre Estados Unidos y Canadá.

El territorio estadounidense concentrará a 40 de los 48 países que participarán en la Copa del Mundo, mientras que solo dos selecciones tendrán su sede en suelo canadiense. Canadá y Panamá serán los únicos países que concentrarán allí, mientras que México solamente tendrá a otras seis selecciones en su territorio. Estados Unidos se lleva un gran porcentaje de las sedes.

¿Qué equipos harán sede en México durante el Mundial?

México, Colombia, Sudáfrica, Uruguay, Túnez y Corea del Sur serán los seis países que tendrán su concentración en suelo mexicano durante la Copa del Mundo 2026.

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Colombia y Corea del Sur estarán presentes en Zapopan, Guadalajara; Uruguay se ubicará en Playa del Carmen y la selección de Túnez lo hará en Monterrey. Pachuca albergará a Sudáfrica, mientras que el combinado azteca se mantendrá en Ciudad de México como lo ha hecho históricamente cada vez que le toca jugar en el país.

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¿Qué partidos se jugarán en México durante el Mundial?

En México, el Mundial se disputará en tres ciudades sede oficiales que albergarán un total de 13 partidos (incluyendo la gran inauguración). Las sedes, los estadios correspondientes y las selecciones que jugarán allí son:

Estadio Banorte (Estadio Ciudad de México)

Partido destacado: Inauguración del torneo el 11 de junio de 2026 entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

Otras selecciones que juegan aquí: Uzbekistán y Colombia, además de juegos de 16avos, octavos y más de la fase de grupos.

Estadio Akron (Estadio Guadalajara)

Selecciones que juegan aquí: La Selección Mexicana, Corea del Sur, Uruguay, España, Colombia, Sudáfrica y otros clasificados de repechaje.

Estadio BBVA (Estadio Monterrey)

Selecciones que juegan aquí: Sudáfrica, Corea del Sur, Túnez, Japón y otros equipos a definir durante la ronda de Dieciseisavos de final.

Estados Unidos será el país con más sedes durante el Mundial