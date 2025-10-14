La IA predice que selección llegará más lejos en el Mundial 2026 ¿México o Ecuador?

La Selección de México enfrentará a su similar de Ecuador en un compromiso vital en cuanto a sensaciones sobretodo para los pupilos de Javier Aguirre. El cotejo luce parejo entre dos combinados que ya están clasificados al Mundial del próximo año y eso genera polémica, qué nación llegaría más lejos en la justa internacional que se llevará a cabo en suelo norteamericano.

La Inteligencia Artificial de Twitter (Grok) dio su pronóstico y este podría desatar la polémica por la respuesta; ''Ecuador llegará más lejos que México. Predigo que Ecuador avanza a cuartos de final (superando un grupo mixto con un asiático/europeo medio, y ganando en octavos a un CONCACAF/África), mientras México se queda en octavos (grupo fácil, pero cae ante un CONMEBOL/UEFA fuerte).

¡Sigue la preparación rumbo al 2026!🇲🇽#MiSelecciónAzteca afina detalles y este este martes enfrenta a Ecuador en un nuevo examen previo al Mundial ⚽🔥



📆 Martes 14 de octubre

🕛 8:20 pm

📺 @AztecaSiete y @azteca_deportes_network

💻 https://t.co/33Q8pH2Eh3

📱 APP Azteca… pic.twitter.com/SquZgA2eNr — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 12, 2025

Razones: La forma invicta de Ecuador y su edge sudamericano pesan más que la localía mexicana, que ha mostrado grietas vs. rivales top. ¡Pero el fútbol es impredecible – un mal sorteo o lesión lo cambia todo!’', escribió la IA. Cabe recordar que, México será cabeza de serie por ser coanfitrión del Mundial, mientras que, los pupilos de Sebastián Becaccece estarán en el bombo 2.

México vs Ecuador por TV Azteca Deportes

El partido de México vs Ecuador será transmitido por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes en punto de las 20:20 horas tiempo del centro de México. El juego tendrá la narración y el análisis de: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, David Medrano y Carlos ‘Warrior’ Guerrero.

Finalmente, se espera que el ‘Vasco’ le mueva a su 11 titular ya que en conferencia de prensa reveló que tomará medidas extremas tras la dura derrota ante Colombia del sábado pasado.