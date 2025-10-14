deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

La IA predice que selección llegará más lejos en el Mundial 2026 ¿México o Ecuador?

Ambos combinados nacionales ya están clasificados al Mundial 2026 y hoy se enfrentarán en un duelo amistoso de cara a la justa mundialista del próximo año.

México Ecuador
Crédito: Mexsport
Erick De la Rosa
Mundial México 2026
Compartir

La Selección de México enfrentará a su similar de Ecuador en un compromiso vital en cuanto a sensaciones sobretodo para los pupilos de Javier Aguirre. El cotejo luce parejo entre dos combinados que ya están clasificados al Mundial del próximo año y eso genera polémica, qué nación llegaría más lejos en la justa internacional que se llevará a cabo en suelo norteamericano.

La Inteligencia Artificial de Twitter (Grok) dio su pronóstico y este podría desatar la polémica por la respuesta; ''Ecuador llegará más lejos que México. Predigo que Ecuador avanza a cuartos de final (superando un grupo mixto con un asiático/europeo medio, y ganando en octavos a un CONCACAF/África), mientras México se queda en octavos (grupo fácil, pero cae ante un CONMEBOL/UEFA fuerte).

Razones: La forma invicta de Ecuador y su edge sudamericano pesan más que la localía mexicana, que ha mostrado grietas vs. rivales top. ¡Pero el fútbol es impredecible – un mal sorteo o lesión lo cambia todo!’', escribió la IA. Cabe recordar que, México será cabeza de serie por ser coanfitrión del Mundial, mientras que, los pupilos de Sebastián Becaccece estarán en el bombo 2.

México vs Ecuador por TV Azteca Deportes

El partido de México vs Ecuador será transmitido por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes en punto de las 20:20 horas tiempo del centro de México. El juego tendrá la narración y el análisis de: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, David Medrano y Carlos ‘Warrior’ Guerrero.

Finalmente, se espera que el ‘Vasco’ le mueva a su 11 titular ya que en conferencia de prensa reveló que tomará medidas extremas tras la dura derrota ante Colombia del sábado pasado.

Notable y Sobresaliente
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Erick De la Rosa

Te Recomendamos

México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×