¡INCREÍBLE historia en Cabo Verde! El futbolista jugará el Mundial 2026 gracias a LinkedIin

Las eliminatorias para el Mundial 2026 nos ha dejado una historia imposible de no contar y para algunos de no creer. Robert Lopes estará en la justa mundialista defendiendo la playera de Cabo Verde gracias a un mensaje de LinkedIn. El futbolista nacido en Irlanda se contactó con miembros de la federación de aquel país africano en la red social y hoy, unos meses después de aquel intercambio de opiniones, cumplirá su sueño como futbolista profesional.

Lopes nació en Dublín, Irlanda en 1992 pero gracias a su padre es caboverdiano. El hoy defensa de su selección relató cómo se dio la oportunidad de representar a su país en las eliminatorias mundialistas. “Yo no hablaba portugués y usaba LinkedIn principalmente para la universidad. Cuando vi ese mensaje, pensé que era spam. Por suerte me escribieron de nuevo en inglés y ahí comenzó una increíble aventura. La experiencia me abrió la mente, me permitió conocer una cultura distinta y valorar mis raíces. Me cambió por completo”, recordó Lopes.

Primera oportunidad fallida

Robert hizo su primera aparición en un partido amistoso contra Togo en el año 2019 y lamentablemente para su causa y la de su nación, no pudo conseguir la clasificación al Mundial de Qatar 2022. El futbol le dio una nueva oportunidad con las eliminatorias a la justa mundialista del próximo año.

Cabo Verde sorprendió a propios y extraños al conseguir el boleto directo en un sector que compartió con Camerún y Angola; dos de los combinados más poderosos del continente africano. Con su triunfo frente a Suazilandia por 3-0 en la última fecha, consiguieron el histórivo boleto y estarán por primera vez en la fiesta más grande del futbol.