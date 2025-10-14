deportes
¡INCREÍBLE historia en Cabo Verde! El futbolista jugará el Mundial 2026 gracias a LinkedIin

Robert Lopes nació en Irlanda y gracias a un mensaje en la conocida red social con un miembro del cuerpo técnico jugará el Mundial del próximo año.

Las eliminatorias para el Mundial 2026 nos ha dejado una historia imposible de no contar y para algunos de no creer. Robert Lopes estará en la justa mundialista defendiendo la playera de Cabo Verde gracias a un mensaje de LinkedIn. El futbolista nacido en Irlanda se contactó con miembros de la federación de aquel país africano en la red social y hoy, unos meses después de aquel intercambio de opiniones, cumplirá su sueño como futbolista profesional.

Lopes nació en Dublín, Irlanda en 1992 pero gracias a su padre es caboverdiano. El hoy defensa de su selección relató cómo se dio la oportunidad de representar a su país en las eliminatorias mundialistas. “Yo no hablaba portugués y usaba LinkedIn principalmente para la universidad. Cuando vi ese mensaje, pensé que era spam. Por suerte me escribieron de nuevo en inglés y ahí comenzó una increíble aventura. La experiencia me abrió la mente, me permitió conocer una cultura distinta y valorar mis raíces. Me cambió por completo”, recordó Lopes.

Primera oportunidad fallida

Robert hizo su primera aparición en un partido amistoso contra Togo en el año 2019 y lamentablemente para su causa y la de su nación, no pudo conseguir la clasificación al Mundial de Qatar 2022. El futbol le dio una nueva oportunidad con las eliminatorias a la justa mundialista del próximo año.

Cabo Verde sorprendió a propios y extraños al conseguir el boleto directo en un sector que compartió con Camerún y Angola; dos de los combinados más poderosos del continente africano. Con su triunfo frente a Suazilandia por 3-0 en la última fecha, consiguieron el histórivo boleto y estarán por primera vez en la fiesta más grande del futbol.

