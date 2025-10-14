deportes
¡ES ESPECTACULAR! Filtran uniforme de portero para México en el Mundial 2026 al estilo Jorge Campos

Filtraron el que podría ser el uniforme de portero de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026; una versión colorida similar a Jorge Campos

Mundial México 2026
A sólo meses de que arranque la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en la que México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá han habido múltiples rumores sobre cuáles serán los uniformes de las selecciones locales.

Sin nada oficial, se filtró la que posiblemente sería la camiseta de la Selección Mexicana, que sería un versión parecida a la utilizada en la justa mundialista del 86, donde México también fue local.

¿Cómo sería el uniforme de portero de México en el Mundial 2026?

Pues ahora, se filtró la que podría ser la camiseta de porteros y aficionados alrededor del mundo han tenido opiniones divididas. La camiseta que podrían portar los guardametas es, en su mayoría, color rosa eléctrico en la zona superior, mientras que la parte inferior y el short tendría un color también rosa, pero no eléctrico. Esta base rosada estaría acompañada por un patrón de grecas en todos morados, además de pequeños cuadrados en colores amarillos y naranjas que podrían aparecer en mangas o zonas del diseño.

En algunos adelantos, se sugiere que el diseño podría estar inspirado en los llamativos uniformes que utilizó Jorge Campos, el legendario portero mexicano de la década de los noventa, célebre por sus atuendos coloridos y audaces. Aproximadamente en noviembre de este año la marca que patrocina y diseña los uniformes de la Selección podría hacer la presentación en noviembre.

¿Qué dijeron los aficionados sobre el posible uniforme de portero?

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Si bien algunos usuarios han valorado la intención de recuperar el legado visual de Campos con un giro contemporáneo, la mayor parte de los comentarios han sido de burla o rechazo hacia el diseño. Críticas como “exagerado”, “imposible de ver en la cancha”, o “más marketing que funcionalidad” proliferaron en Twitter, Instagram y plataformas digitales.

En algunos casos se generaron memes que ironizan con el diseño y cuestionan si los jugadores querrán portar ese uniforme en partidos importantes; incluso hubo quienes se fueron directo a los actuales porteros “ya sé porque Malagón no ataja bien... no quiere vestir eso”, compartieron.

