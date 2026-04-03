Figura de Argentina es sancionado por su equipo antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Mientras que hubo tres jugadores sancionados y apartados de su selección nacional por indisciplina, parece que los problemas ahora golpean colateralmente a la selección de Argentina antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Pues una de las figuras del seleccionado liderado futbolísticamente por Lionel Messi y tácticamente por Lionel Scaloni no podrá jugar en su equipo.

Así como un futbolista argentino lloró en TV al recordar su paso por Pumas UNAM, uno de sus compatriotas no la pasa bien en su equipo. Pues el Chelsea confirmó que Enzo Fernández fue sancionado por 2 partidos por sus últimas declaraciones, al considerar que alimentaban los rumores de una posible transferencia al Real Madrid. “Se ha cruzado una línea”, dijo el DT.

Esto dijo el entrenador del Chelsea sobre la sanción a Enzo Fernández

El director técnico, Liam Rosenior, habló al respecto. “Es decepcionante que Enzo hable así. No puedo hablar mal de él, pero ha cruzado una línea en términos de nuestra cultura y de lo que queremos aquí. Le tengo mucho respeto, como persona y como jugador. En cuanto a la decisión, no es mía o de los directivos, estamos todos alineados”, sostuvo.

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Además, agregó: “La puerta no está cerrada para que vuelva, pero es una sanción. Hay que proteger la cultura de este club y, respecto a eso, una línea ha sido cruzada”.

Enzo Fernández y Bernardo Cueva en Chelsea.|X Chelsea.

¿Qué había dicho Enzo Fernández para ser sancionado?

Mientras estaba en Buenos Aires por los amistosos con Mauritania (marcó un gol) y Zambia, Enzo habló en el stream de Luzu TV y dijo algo que la directiva tomó como que alimentó los rumores de un posible traspaso al Real Madrid. “Si tengo que elegir una ciudad para vivir en Europa, me gusta mucho Madrid. Es muy parecida a Buenos Aires”, fue la frase.

Además, al ser consultado sobre su futuro, Enzo había dicho: “No sé, quedan ocho partidos y la FA Cup. Está el Mundial y después veremos”. Por todo eso, se perderá el partido de FA Cup y la fecha de la Premier League ante el Manchester City.

El buen nivel de Enzo Fernández en Chelsea y Argentina antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Al margen de la sanción recibida en las últimas horas, Enzo Fernández brilla en Chelsea y en la Selección Argentina previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, a tal punto de ser titular indiscutido tanto para Rosenior como para Scaloni. De hecho, en los Blues es subcapitán. No obstante, eso no le alcanzó para no ser sancionado y se perderá los próximos dos partidos.

