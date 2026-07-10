La figura de Pumas UNAM que seguiría su carrera en el futbol de España

Pumas UNAM continúa con cambios de cara al Apertura 2026. Mientras el nuevo proyecto encabezado por Esteban Solari comienza a tomar forma, también aparecen transferencias, como un canterano que se marchó al Club América. En las últimas horas surgió la posibilidad de que una figura del conjunto universitario continúe su carrera en el futbol de España.

El nombre que aparece en esa posibilidad es Rubén Duarte. De acuerdo con un reporte de Cadena SER, el UD Almería ya tuvo un contacto con el defensor de 30 años para conocer su disposición. La respuesta habría sido positiva. Sin embargo, la operación todavía depende de una negociación entre ambos clubes por los derechos del futbolista.

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La figura de Pumas UNAM que interesa en España

El interés del UD Almería tiene varios motivos. El club busca reforzar su defensa con un jugador experimentado y con conocimiento del futbol español. Además, Duarte nació en Almería y desarrolló gran parte de su carrera en ese país, aunque nunca ha defendido la camiseta del conjunto andaluz.

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Por ahora, el principal paso pendiente es una oferta formal. Según la información publicada en España, Pumas conoce el interés, pero todavía no recibe una propuesta. La negociación podría incluir a un jugador del UD Almería como parte del acuerdo. Duarte tiene contrato con el club mexicano hasta el 30 de junio de 2027.

Rubén Duarte analiza un posible regreso a España

La situación contractual también puede influir en las conversaciones. Al defensor le resta un año de vínculo con Pumas, un escenario que suele facilitar negociaciones cuando existe interés de todas las partes. De momento, el posible traspaso sigue en una etapa inicial y dependerá de que ambos equipos alcancen un acuerdo.

Rubén Duarte y sus números con Pumas UNAM

Desde su llegada a Ciudad Universitaria, Rubén Duarte se consolidó como uno de los defensores de mayor confianza del equipo. Ha participado en 78 partidos oficiales, suma 6,406 minutos, marcó 3 goles y dio 4 asistencias. El español ha destacado por momentos en la Liga BBVA MX.

