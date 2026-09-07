Última filtración hace que el GTA VI y Rockstar Games pierdan millones de dólares

El GTA VI está cada vez más cerca de llegar, pues de acuerdo con lo establecido por Rockstar Games, su fecha de lanzamiento oficial está pactada para el próximo 19 de noviembre, convirtiendo este título en uno de los más esperados no solo de este año, sino de todos los tiempos.

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Dicha situación permite que millones de personas estén interesadas en lo que va a ocurrir en esta nueva entrega del Grand Theft Auto, lo cual, en consecuencia, genera una serie de spoilers y filtraciones relacionadas al mismo. Ahora bien, ¿sabías que el último le costó millones de dólares a Rockstar?

¿Última filtración del GTA VI costó millones de dólares?

Fue el pasado 18 de agosto cuando se dio a conocer una aparente versión jugable del GTA VI, el cual se mostró en distintas redes sociales. Esta versión denotaba la participación de las secciones del mundo del juego, así como personajes específicos y algunos de los vehículos de la trama.

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Introducing the Grand Theft Auto VI Limited-Edition DualSense Wireless Controllers, inspired by Vice City and available November 19. First details here: https://t.co/rbxG0I8B0w pic.twitter.com/PUCEYcwHnT — PlayStation (@PlayStation) September 3, 2026

Cyberleek, quien está detrás de esta filtración, afirmó tener acceso total a la versión del juego, por lo que no descartó la aparición de más material en las próximas semanas. De concretarse esta situación, es posible que Rockstar Games haya perdido millones de dólares en dicha filtración.

Y es que, de acuerdo con Games.GG , las acciones de Take-Two disminuyeron dos días después de la filtración del GTA VI, pues estas pasaron de $248.13 el 8 de agosto a $232.84; es decir, una baja de $15.29 por cada acción, lo que se traduce en una cantidad cercana a los 2.83 billones en mercado total en solamente dos días.

¿Cuál es el problema real después de esta filtración para el GTA VI?

Esta filtración también ha hecho que muchas personas ya conozcan el método de juego de la próxima edición del GTA VI, por lo que distintos expertos consideran que, con esto ya en mente, puede existir una baja en cuanto a la venta del videojuego no solo en su primer día de lanzamiento, sino en las semanas subsecuentes.