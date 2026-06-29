Pumas PIERDE importante jugador extranjero: prefirió rescindir su contrato para irse del equipo

El mediocampista peruano Piero Quispe ha dejado de formar parte de los Pumas de la UNAM, luego de que ambas partes llegaran a un acuerdo definitivo para rescindir su contrato, el cual lo vinculaba contractualmente con la institución universitaria hasta diciembre de este año.

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La salida del talentoso volante sudamericano marca el final definitivo de su etapa en el balompié azteca, cerrando un ciclo en la capital del país.

Piero Quispe pactó su llegada al conjunto de los Pumas para el torneo Clausura 2024, cobijado por una gran expectativa debido a sus destacadas actuaciones en el futbol de su país. De manera inmediata, el seleccionado peruano se ganó el cariño de la afición auriazul gracias a su dinamismo, visión de campo y entrega en el mediocampo del Estadio Olímpico Universitario.

El sudamericano defendió la camiseta de la UNAM durante varios semestres, manteniéndose firme en el plantel hasta el torneo Apertura 2025. Tras finalizar dicha campaña, Quispe emprendió el vuelo para sumarse a las filas del Sydney FC del futbol de Australia, su último destino antes de formalizar la presente rescisión contractual.

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Los números de Quispe con la camiseta universitaria

A pesar de que su paso por el Pedregal concluye antes de lo estipulado en el papel, el impacto numérico y futbolístico del volante incaico en la escuadra felina se resume en un balance de regularidad constante y presencia en el once titular:

Partidos disputados: 77 compromisos oficiales.

77 compromisos oficiales. Goles anotados: 5 anotaciones.

5 anotaciones. Asistencias: 4 pases para gol.

¿Qué sigue para el mediocampista peruano?

Con la rescisión total de su contrato con Pumas, Piero Quispe se convierte en agente libre, lo que le otorga la total libertad de negociar su futuro con cualquier club del balompié internacional de cara al próximo semestre. Diversos rumores en Sudamérica ya colocan al habilidoso enganche en el radar de importantes equipos de su país natal y de la MLS.

