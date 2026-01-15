Esta es la fortuna que tendrá Gilberto Mora para 2026 y la cifra dio envidia a todos los de su edad

Gilberto Mora tiene solamente 17 años, pero ya es el futbolista más caro de toda la Liga BBVA MX con un valor de 10 millones de euros, según los registros de Transfermarkt. Esa cotización es mucho más que una simple cifra, sino que va de la mano con un elevado salario y una fortuna considerable para sus bolsillos año a año.

Mientras se lo asocia con algunos de los mejores clubes del mundo , Mora brilla en Tijuana y se ilusiona con ser una de las sorpresas de la Selección Nacional en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. Con casi 3,000 minutos en la Primera de los Xolos, el mediocampista tiene un salario más que llamativo para alguien de su edad.

El salario anual de Mora en Xolos

Pese a que todavía ni siquiera es mayor de edad, Bolavip afirmó que Mora tiene un salario anual que ronda los 2,4 millones de pesos, lo que equivale a más de 135 mil dólares. Si bien puede no parecer mucho en comparación con otros pesos pesados de la Liga BBVA MX, es un monto más que considerable para un futbolista de su edad.

De todas formas, teniendo en cuenta el interés que despertó desde Europa y a la constante subida de valor que tuvo en el mercado en los últimos meses, en donde pasó de costar €4,500,000 a 10 millones de euros, hay muchas chances de que el crack reciba un incremento próximamente.

Mora, el jugador más valioso de la Liga BBVA MX

Los registros del portal Transfermarkt, colocan a Mora como el jugador más costoso de toda la Liga BBVA MX. Factores como su edad, potencial y rendimiento reciente son fundamentales para entender su posición en el listado. El top 10 completo lo conforman:



Gilberto Mora (Xolos de Tijuana) - 10 millones de euros. Allan Saint-Maximin (América) - 10 millones de euros. Marcel Ruiz (Toluca) - 9 millones de euros. Erik Lira (Cruz Azul) - 9 millones de euros. Ángel Correa (Tigres) - 9 millones de euros. Alexis Vega (Toluca) - 9 millones de euros. Germán Berterame (Rayados de Monterrey): 8.5 millones de euros. Álvaro Fidalgo (América) - 8.5 millones de euros. Alejandro Zendejas (América) - 8.5 millones de euros. Armando González (Chivas) - 7 millones de euros.

Además de Mora, la Hormiga González es el único jugador Sub-23 dentro del listado en 2026.