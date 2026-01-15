Fue el fruto del deseo del América, pero el jugador les dijo NO y ahora se convirtió en su verdugo

Juan Manuel Sanabria fue el fruto del deseo del Club América durante el mercado de fichajes previo al arranque del Apertura 2025, pero el jugador les dijo que no y decidió quedarse en Atlético de San Luis, club en el que ahora es capitán y verdugo de la escuadra azulcrema al marcar uno de los 2 goles con el que su equipo los derrotó en la jornada 2 del Clausura 2026 .

El lateral izquierdo le marcó a las Águilas al minuto 52, para así abrir el marcador que finiquitó su compañero Joao Pedro al anotar el 2-0 definitorio. Los potosinos le pegaron al conjunto de Coapa en casa al aprovechar su ventaja de un hombre de más tras la expulsión al minuto 20 de Ramón Juárez, a quien toda la afición pedía de titular .

Juan Manuel Sanabria le marcó un gol al América en la victoria del Atlético de San Luis.|Atlético de San Luis

La vez que Juan Manuel Sanabria le dijo que NO al América

El uruguayo hizo lo impensable, pues le dijo que no al América, pese a que la negociación estaba muy avanzada y se daba por hecho. De acuerdo con una entrevista realizada por TV Azteca Deportes, Sanabria no fichó, ya que su deseo es volver a jugar en Europa.

“La verdad es que yo y mi familia estamos muy bien aquí, muy feliz con la ciudad y con el club, con el que estoy muy agradecido porque me dio la oportunidad de poder venir a México, de poder consolidarme como jugador, de poder llegar a la Selección [Uruguaya] que era mi sueño y creo que va por ahí también la decisión”, destacó el capitán del Atlético de San Luis.

Lo cierto es que Juan Manuel recibió el gafete de capitán tras rechazar al América, y hoy a más de un torneo de distancia, se convirtió en su verdugo al marcarle y ganarle en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, un resultado completamente inesperado.