 Fue multicampeón con Cruz Azul, anunció su retiro y ahora juega en un torneo amateur de Estados Unidos

Después de 20 años de trayectoria como jugador profesional, un multicampeón con Cruz Azul anunció su retiro de las canchas y lo hizo fuera del club de sus amores, pese a sus intenciones de regresar y hacerlo en el equipo que lo vio nacer como futbolista. Ahora, a tan solo semanas de colgar los botines, juega un torneo amateur de Estados Unidos.

Julio César Domínguez, quien antes de colgar los botines enfrentó a su hijo en un partido de la Liga BBVA MX, es el exjugador profesional al que se le vio jugando en la "talacha" en el país norteamericano. El defensa central reforzó al equipo de Huetamo-Altamirano para disputar la Copa Horizon 2026.

El defensa central reforzó al equipo de Huetamo-Altamirano para disputar la Copa Horizon 2026.|@copa_horizon

"Cata", como mejor se le conoce, incursionó por primera vez en la "talacha", torneos de futbol en el que los equipos se refuerzan con exfutbolistas profesionales con el objetivo de ganar la justa, puesto que en la mayoría de las ocasiones los premios económicos son bien remunerados.

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Los campeonatos de Cata Domínguez en Cruz Azul

El defensa nació en el seno de Cruz Azul al pasar por las diferentes categorías hasta llegar al primer equipo, con el que debutó en la Liga BBVA MX en el año 2006. En total, Julio César estuvo cerca de 20 años en la institución, hasta que en 2023 no entró en planes del club y tuvo que marcharse al Atlético de San Luis, donde puso punto y final a su carrera.

Domínguez fue pieza clave en la obtención de la ansiada novena, luego de más de 23 años sin un título de Liga BBVA MX de Cruz Azul. No obstante, el capitán también conquistó otros títulos con el equipo de sus amores, como:

