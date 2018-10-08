Mayoría de convocados reporta en el CAR

Ciudad de México.- A la espera de que reporten los “europeos”, la Selección Azteca inició concentración en el CAR para afrontar los partidos amistosos ante Costa Rica y Chile respectivamente.

Con la presencia de 19 jugadores de los 26 que fueron convocados, inició esta noche la concentración de la selección mexicana de futbol para los partidos amistosos contra los representativos de Costa Rica y Chile.

Jesús Gallardo, Jonathan González, elementos de Monterrey, además de Javier Güemez, del Club Querétaro, reportarán hasta el miércoles, luego de disputar el martes el partido de cuartos de final de la Copa MX.

Mientras que Diego Reyes, Néstor Araujo, Marco Fabián y Jesús Manuel Corona, quienes militan en Europa, se presentarán este lunes.

El conjunto nacional trabajará en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) hasta el miércoles, cuando viajen a Monterrey, Nuevo León.

México enfrentará el jueves a su similar de Costa Rica en el Estadio Universitario, en tanto que el martes 16 se verá las caras con Chile en La Corregidora de Querétaro.

