El futbolista de la Liga BBVA MX que mete goles sin piedad, pero todos subestiman por el nombre de su papá

Así como se habla de un DT que dejó la Liga BBVA MX hace 8 años y hoy es pretendido por Cruz Azul y Rayados, en el futbol mexicano también está ocurriendo algo que llama la atención de muchos fanáticos. Pues hay un futbolista que mete goles sin piedad, hasta es tendencia por su calidad, pero todos los subestiman por el nombre de su papá.

Mientras que la Liga MX era muy distinta la última vez que América no clasificó a una Liguilla, hay un jugador del futbol mexicano que creció mucho desde su llegada. Se trata de Diego Abreu, quien viene siendo una de las figuras de los Xolos de Tijuana, equipo dirigido por Sebastián “El Loco” Abreu, su padre. Por eso, muchos no creen lo bueno que es.

Tijuana negocia la llegada de Diego, hijo del “Loco” Abreu.|@diegoabreux

Así creció el nivel de Diego Abreu desde su llegada a la Liga BBVA MX

El delantero centro de 22 años llegó para este Clausura 2026 al Club Tijuana, desde Defensor Sporting de Uruguay, por una cifra cercana a los 500,000 dólares. El jugador que hizo fuerzas básicas en ese equipo y en Botafogo y Toluca, arribó al club fronterizo que dirige su padre y rápidamente creció en consideración.

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Hoy día Diego Abreu tiene un valor de mercado de 2 millones de euros, según Transfermarkt. Además, ha disputado 11 de las 16 jornadas que tuvo el Clausura 2026. Con 3 titularidades, el hijo del entrenador uruguayo ha marcado 3 goles. Aunque muchos lo conocen únicamente por el apellido de su padre, poco a poco el futbolista se va ganando cariño en la Liga MX.

during the Play-In match between Tijuana and FC Juarez as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Caliente Stadium, on November 20, 2025 in Tijuana, Baja California, Mexico.|MEXSPORT

Nacido en México y pudiendo representar también a Uruguay e Italia, el delantero de 22 años promete seguir creciendo en los Xolos de Tijuana, el equipo que dirige su padre.

Los números de Diego Abreu en la Liga BBVA MX

De acuerdo a las cifras mostradas por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores de futbol, los números de Diego Abreu en los Xolos de Tijuana desde su llegada a la Liga BBVA MX han sido los siguientes: