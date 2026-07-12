La pretemporada de Cruz Azul habría dictaminado el futuro de Toro Fernández ¿Deja La Noria?

Cruz Azul se acerca al inicio del Apertura 2026, torneo donde buscará defender el título de campeón del futbol mexicano. Durante los días recientes, el entrenador Joel Huiqui logró recuperar a Jesús Orozco y Nicolás Ibáñez de sus respectivas lesiones, teniendo la totalidad de la plantilla a disposición. Sin embargo, Gabriel ‘Toro’ Fernández fue uno de los pocos jugadores que no han visto acción durante la preparación.

A pesar de no tener problemas físicos que le impidan estar a disposición del director técnico, el delantero uruguayo no sumó minutos en ninguno de los dos partidos de preparación que afrontó Cruz Azul a lo largo de su pretemporada. El primero fue el empate 3-3 ante Atlético Morelia, donde el Toro estuvo sentado en el banco de suplentes y no fue tenido en cuenta para ingresar durante el cotejo.

Toro Fernández se aleja de Cruz Azul

El charrúa también estuvo entre los suplentes en la contundente goleada de La Máquina por 6-0 sobre Correcaminos, sin embargo, Huiqui tampoco le dio entrada. En este contexto, el entrenador parece no tener en cuenta a Fernández para afrontar el Apertura 2026 y una salida del delantero aparece como la opción más fuerte mientras pasan las semanas dentro del mercado de verano.

Toro Fernández es crucial en el esquema de Cruz Azul|Crédito: Cruz Azul / X

Restan cinco meses para que el Toro Fernández finalice su contrato con el club cementero. El vínculo vence el 31 de diciembre de este mismo año y, si bien es cierto que existió predisposición de Cruz Azul para extender el contrato, el jugador no ha aceptado las condiciones que la directiva le ha puesto sobre la mesa. Esto incluiría una rebaja salarial que el uruguayo no está dispuesto a aceptar.

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Ante esta situación, crece cada vez más la posibilidad de que Fernández sea apartado del primer equipo a raíz de su situación contractual. En estos momentos solo existen dos opciones: el jugador acepta las condiciones de Cruz Azul para mantenerse en el equipo o busca un nuevo destino con su agente de cara al mercado de verano. De lo contrario, es posible que el Toro afronte escasos minutos durante el Apertura 2026.

Una inversión millonaria que Cruz Azul no recuperará

Pase lo que pase con Gabriel Fernández, desde la cúpula de Cruz Azul saben que será imposible recuperar el dinero invertido en la carta del futbolista uruguayo. Cabe recordar que La Máquina invirtió alrededor de 11 millones de dólares para contratarlo desde Pumas UNAM, un monto que hoy sería prácticamente imposible de recuperar.

Lo cierto es que la situación del Toro ha sido monitoreada por varios clubes de la Liga BBVA MX, esperando por acelerar por su incorporación. Xolos de Tijuana fue uno de los equipos que más se había acercado a preguntar por el delantero charrúa, pero por ahora no ha avanzado formalmente con Cruz Azul para ejercer una posible salida.