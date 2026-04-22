¿Realmente el Toro Fernández perjudicó a Cruz Azul? imágenes que no se vieron en la TV quitan dudas

Cruz Azul estiró su racha negativa a nueve partidos sin ganar luego de empatar 1-1 contra Querétaro en la Jornada 16 del Clausura 2026. El equipo de Nicolás Larcamón volvió a mostrar inconsistencia en el terreno de juego y desaprovechó oportunidades claras de gol que podrían haber cambiado el marcador final. Una de ellas fue protagonizada por Gabriel ‘Toro’ Fernández y una jugada que generó confusión en los minutos finales.

Corría el minuto 90+5 de partido con el juego igualado ante los Gallos Blancos. El juez principal marcó tiro de falta para Cruz Azul sobre la banda derecha y cerca del área rival. Luka Romero fue el encargado de ejecutar el disparo que, en un principio, parecía colarse dentro de la portería del Querétaro, pero que el ‘Toro’ Fernández posteriormente desvió al tratar de rematar de cabeza. Ahora, nuevas imágenes muestran la verdad.

|X: Cruz Azul

El balón de Luka Romero no tenía destino de portería

Una nueva toma captada por imágenes fuera de la transmisión televisiva mostraron un ángulo no antes visto. La imagen se coloca por detrás de la portería del Querétaro y se puede observar como el balón de Romero no tenía destino a gol. Esto quiere decir que el remate se hubiese marchado fuera del campo de juego si no era intervenido por el delantero uruguayo de La Máquina.

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Pese a ello, el ‘Toro’ Fernández no pudo rematar con certeza y el balón terminó saliendo del terreno de juego por encima del travesaño. Dicha jugada pudo haber significado el triunfo para los dirigidos por Larcamón, pero quedó en evidencia que el futbolista uruguayo no impidió el gol de Romero, sino que intentó enviar el balón dentro de la portería. De todos modos, Cruz Azul deberá mejorar su funcionamiento si desea ser campeón del Clausura 2026.

Aquí está la jugada del tiro libre de Luka Romero, el balón le quedó atrás al "Toro" Fernández ⚽



Y para los que aseguran que iba para adentro, no es cierto...el esférico iba para afuera #CruzAzul



Vía: Somos Fox pic.twitter.com/JKohsjdzve — AzlJLado (@jorgeluazul) April 22, 2026

Cruz Azul llega con dudas a la Liguilla

Los cementeros ya se encuentran clasificados a la Fase Final del Clausura 2026, pero su desempeño no convence a nadie. Su último triunfo oficial fue el 10 de marzo cuando derrotaron a Rayados de Monterrey por el juego de Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup. Ya son nueve encuentros consecutivos sin ganar y la continuidad del entrenador se ha puesto en duda.

Cruz Azul cerrará su participación en la Fase Regular el domingo 26 de abril cuando enfrente a Necaxa en el Estadio Banorte. Si bien ya está dentro de la Fiesta Grande, será un partido crucial para elevar ánimos previo a los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX.

