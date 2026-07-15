Gabriel Milito está asombrado con el nuevo refuerzo de Chivas y tomaría está contundente decisión

Chivas está a pocos días de comenzar el Apertura 2026 y una de las novedades pasa por el rendimiento de uno de sus refuerzos. En los entrenamientos y amistosos de pretemporada dejó buenas sensaciones. Ese desempeño habría llevado a Gabriel Milito a analizar una decisión importante para el debut frente a Toluca.

Kevin Castañeda apareció como una de las incorporaciones más llamativas de los últimos tiempos. El mediocampista de 26 años fue titular en los dos encuentros amistosos de la pretemporada y mostró condiciones para adaptarse al estilo del equipo. Por ese motivo, Gabriel Milito tendría previsto mantenerlo desde el inicio en el primer partido del torneo.

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Gabriel Milito analiza darle la titularidad a Kevin Castañeda

El ex futbolista de Tijuana y canterano de Toluca trabajó con el plantel desde el primer día de la preparación. Esa ventaja le permitió ganar terreno dentro del grupo. En el amistoso frente a Leones Negros participó en la acción que terminó con el gol de Daniel Aguirre, luego de iniciar la jugada con un pase para Richard Ledezma.

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La propuesta de Milito prioriza la posesión del balón y el juego asociado. En ese contexto, Castañeda puede aportar circulación, visión de juego y precisión en los pases. Además, la ausencia de algunos futbolistas habituales por distintas convocatorias abre la posibilidad de que tenga un lugar desde el arranque ante Toluca.

Kevin Castañeda quiere consolidarse en Chivas

Aunque su presencia en el once inicial luce probable, todavía existen alternativas tácticas. Si Milito decide utilizar dos delanteros, con Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, uno de los mediapuntas tendría que salir del equipo. Esa variante podría afectar tanto a Castañeda como a Jordan Carrillo.

El mediocampista llegó oficialmente a Chivas el 17 de junio de 2026, procedente de Tijuana. Su incorporación fue una apuesta para fortalecer la generación de juego ofensivo. Durante su etapa con Xolos se desempeñó como mediocampista creativo y destacó por su capacidad para habilitar compañeros y ejecutar remates de media distancia.

El mejor jugador de Chivas en el Clausura 2026 cuesta 500 mil euros|Crédito: @Chivas / X

Kevin Castañeda llega con minutos y confianza

En la pretemporada disputó como titular los dos partidos amistosos de Chivas, frente a Correcaminos y Leones Negros. Ese recorrido, sumado a su rápida adaptación al sistema de Gabriel Milito, lo coloca como uno de los principales candidatos para integrar la alineación inicial en el debut del Guadalajara frente a Toluca en el Apertura 2026.

