Gabriel Milito les dará una última oportunidad a estos jugadores de Chivas en el Apertura 2026

El Club Deportivo Guadalajara iniciará el Apertura 2026 con varios temas por resolver dentro de su plantel. Mientras el equipo trabaja en sus objetivos deportivos, algunos futbolistas afrontarán un semestre que podría definir su continuidad. Las próximas semanas serán determinantes para conocer el futuro de ellos. En tanto, la directiva de Chivas busca refuerzos.

Entre esos casos aparecen cuatro jugadores a los que Gabriel Milito evaluará en el Apertura 2026: Óscar Whalley, Omar Govea, José Castillo y Miguel Tapias. El entrenador los verá antes de que la directiva tome una decisión sobre su futuro. Algunos necesitan una renovación en el corto plazo, mientras otros buscarán mantenerse en el equipo, mientras Chivas tiene bajas.

Gabriel Milito exige intensidad en sus entrenamientos en Chivas|Crédito: @Chivas / X

Gabriel Milito les dará una última oportunidad en Chivas

Óscar Whalley y Omar Govea finalizan contrato en el verano de 2027, según Transfermarkt. Esto convierte al Apertura 2026 en un torneo clave, ya que la directiva deberá decidir si extiende sus vínculos o les busca un club que elija poner dinero por sus fichajes. Ellos ya pueden negociar gratis con otros equipos.

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Nadie puede creer cuánto cuesta el jugador más barato de Chivas|Crédito: @Chivas / X

Si no alcanzan un acuerdo durante los próximos meses, los dos futbolistas podrían comenzar a recibir interés de otros equipos conforme se acerque el vencimiento de sus contratos. De acuerdo con el reglamento de la FIFA para jugadores próximos a convertirse en agentes libres, Whalley y Govea pueden firmar un precontrato e irse gratis de Chivas.

Óscar Whalley, Omar Govea, José Castillo y Miguel Tapias se juegan su futuro

José Castillo y Miguel Tapias viven un escenario distinto. Ambos tienen contrato hasta diciembre de 2027, por lo que cuentan con mayor margen para convencer al cuerpo técnico. Sin embargo, ese tiempo adicional no garantiza su permanencia, ya que su continuidad dependerá del rendimiento que muestren bajo las órdenes de Gabriel Milito.

Chivas debutará ante Toluca en el Apertura 2026

El primer examen para el plantel llegará el sábado 18 de julio, cuando Chivas reciba a Toluca en el Estadio Akron por la Jornada 1 del Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 19:07 horas, tiempo del centro de México. Ese partido marcará el inicio de un semestre decisivo para esos cuatro jugadores del Rebaño Sagrado.