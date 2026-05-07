Gilberto Mora enamora a Javier Aguirre y podría amarrar su lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 por acto de crack

Gilberto Mora regresó con hambre de comerse al mundo tras superar una lesión de pubalgia que lo alejó de las canchas por varios meses y que lo dejó en el limbo de no ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026. No obstante, en su retorno a las canchas enamoró a Javier Aguirre por un acto de crack, pues ninguno de los demás convocados lo hizo.

El jugador de 17 años se concentró con la Selección Mexicana desde el pasado lunes 4 de mayo, pese a que la fecha pactada fue el miércoles 6. Lo anterior llamó la atención del “Vasco” y lo reconoció en conferencia de prensa, cuando salió a aclarar y a notificar que el jugador que no acudiera en tiempo y forma en el CAR no sería tomado en cuenta para la justa veraniega.

Mora está concentrado con la Selección Mexicana desde el lunes 4 de mayo.|@gil_morita

“Reiterar el compromiso de los jugadores, agradecerles a los jugadores porque están poniendo todo de su parte. Aquí está entrenando Gil Mora desde hace 3 días. Anda trabajando con unas ganas de estar en el mundial que le salen por los poros”, declaró Aguirre en conferencia de prensa.

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Mora y su ilusión de ir al Mundial

Hace poco más de un año, el nombre de Gilberto Mora se desconocía en cierta parte, ya que el padre del jugador de Xolos también fue futbolista profesional y es más recordado con los Jaguares de Chiapas. Morita, como se le conoce, debutó oficialmente a finales de 2024 con tan solo 15 años, pero fue en 2025 cuando destacó.

El mediocampista comenzó a ser titular en Tijuana, hecho que lo llevó a la selección mayor y a ser parte de la plantilla que ganó la Copa Oro de 2025. En octubre de ese año llamó la atención internacionalmente al ser uno de los jugadores claves de México en el Mundial Sub-20, pese a que era 3 años menor que la mayoría de la categoría.

Gil continuó en las convocatorias de Aguirre, pero a mediados de enero una pubalgia lo dejó fuera de las canchas por alrededor de 3 meses, ya que regresó a jugar a principios de abril. Ahora, busca ganarse un lugar en el mundial, ya que ninguno de los convocados de la Liga BBVA MX tiene asegurado su puesto, según los altos mandos de la selección.