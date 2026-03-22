ÚLTIMA HORA: médico de Gilberto Mora revela si se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026

Gilberto Mora no juega un partido oficial desde el 18 de enero de 2026, fecha en la que Xolos de Tijuana enfrentó a Atlético San Luis por la Jornada 3 del Clausura 2026. Desde ese entonces, una dolencia por pubalgia no le ha permitido al joven talento de la Selección Mexicana regresar a las canchas. Sin embargo, Gersom Orduña, su fisioterapeuta, reveló que podría estar disponible previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ha habido mucha incertidumbre con el futuro de Mora en la Selección Mexicana, ya que no tenía fecha estimada de regreso y su ausencia en el Mundial 2026 era una posibilidad. No obstante, el médico del futbolista de 17 años aseguró que el jugador se encuentra en proceso de readaptación, por lo que podría volver a jugar de forma oficial en un lapso de entre dos a tres semanas.

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“Gilberto Mora va muy bien, está siendo atendido en Tijuana. Se ha manejado todo el tiempo que no va a jugar y todo eso, pero ya se encuentra en proceso de readaptación, lo que significa que en un lapso de dos o tres semanas puede estar de vuelta“, fue lo que expresó Orduña en una entrevista para Desde la Grada.

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Siguiendo el diagnóstico brindado por Orduña, en el caso más extremo, Gilberto Mora podría reaparecer con Xolos en la Jornada 15 cuando el equipo de Sebastián Abreu deba enfrentar a Cruz Azul en condición de visitante. Si todo sale bien, el juvenil podría estar disponible para el juego contra Juárez de la Jornada 14, pero todo dependerá de su evolución.

Gilberto Mora aún no se recupera de la pubalgia|Crédito: Xolos / FB

Sebastián Abreu menciona cómo está Gilberto Mora a meses del Mundial

Luego de la goleada de Necaxa por 3-0 ante Tijuana, el ‘Loco’ Abreu pasó por conferencia de prensa y comentó cómo viene el proceso de recuperación de Mora: “Va muy bien su proceso. Va todo por los carriles que habíamos pactado, sin apresurarnos, sin necesidad de empujarlo anticipadamente a esa posibilidad“.

“Todos tenemos claro en el club de que la prioridad es que esté en óptimas condiciones para la mini pretemporada antes de la Copa del Mundo y que seguramente pueda tener minutos previos al final del campeonato. El otro día estuvo el preparador físico de la Selección Mexicana y estuvo viendo cómo estaba, principalmente, con la mira de que juegue algunos minutos antes de terminar el campeonato“, sentenció.

Mientras tanto, la afición mexicana espera por la pronta recuperación de Mora, quien fue clave en la obtención de la Copa Oro 2025, además de brillar con el equipo Sub-20 durante el Mundial de Chile 2025 de dicha categoría.

