Gilberto Mora dio una excelente noticia a todos los mexicanos: estalla el furor

Gilberto Mora ya tendría fecha para regresar a las canchas de forma oficial. El joven talento mexicano no suma minutos desde el mes de enero de este 2026 y todo se debe a una dolencia por pubalgia. Sin embargo, en estos momentos se encuentra en la última etapa de su recuperación y, recientemente, fue visto en el Estadio Azteca (ahora Banorte) durante el juego entre México y Portugal.

Antes del pitazo inicial, Mora fue captado en una conversación donde afirmó que su recuperación avanza de forma positiva. Ilusionando a todos los aficionados mexicanos, el juvenil de 17 años compartió que su regreso al terreno de juego está cada vez más cerca y podría tener sus primeros minutos tras la lesión en las próximas semanas.

Gilberto Mora - Selección Mexicana|MexSport

"Voy muy bien. Ya, ya casi, yo creo que la siguiente semana ya el alta", fue lo que expresó el futbolista de Xolos de Tijuana al ser consultado sobre su posible regreso a la actividad. Mora mostró confianza en sí mismo y todo parece indicar que estará disponible para jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana. Sin embargo, la decisión final la tendrá el entrenador Javier Aguirre.

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La fecha en la que Gilberto Mora podría volver a jugar tras su lesión

En caso de cumplirse los tiempos mencionados por el futbolista, Mora se integraría a los entrenamientos con Xolos en los próximos días buscando retomar ritmo competitivo lo más pronto posible. El siguiente juego de Tijuana será el viernes 3 de abril cuando se enfrenten a Tigres en el Estadio Caliente. No obstante, es poco probable que el mediocampista sume minutos en este partido.

|IG / @gil_morita

De acuerdo a lo dicho por el propio Mora, hay posibilidades concretas de que pueda volver a las canchas en la Jornada 14 del Clausura 2026. Tijuana visitará La Frontera para enfrentar a Juárez el día viernes 10 de abril y es posible que el juvenil de la Selección Mexicana integre el banco de suplentes de su equipo. Sebastián Abreu evaluará si darle minutos o esperar hasta la Jornada 15.

El objetivo de Gilberto Mora es sumar la mayor cantidad de minutos posibles con Xolos para volver a ser considerado por el ‘Vasco’ Aguirre y formar parte de la Selección Mexicana. El equipo nacional aún tendrá amistosos por jugar y los rivales serán Serbia, Australia y Ghana. Estos juegos serán claves para definir el futuro del canterano de Tijuana en la próxima Copa del Mundo.

