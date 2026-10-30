¡GOOOOL DE ALÍ ÁVILA! ⚽🔥 ¡QUERÉTARO DESCUENTA Y ROMPE EL CERO ANTE JUÁREZ!

¡GOOOOOOL DE ALÍ ÁVILA! ⚽🔥 ¡QUERÉTARO DESCUENTA ANTE FC JUÁREZ EN LA LIGA MX!

Alí Ávila se hace presente en el marcador y anota el primer gol de los Gallos Blancos de Querétaro en el encuentro frente a FC Juárez, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

