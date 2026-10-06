¡GOL de Vicente Pizarro! México 0-2 Chile | México vs Chile | Amistoso 2026
¡OTRO GOL DE CHILE! 🇨🇱😱 Vicente Pizarro aparece para marcar el segundo y poner contra las cuerdas a la Selección Mexicana. México 0-2 Chile.
¡GOL DE VICENTE PIZARRO! Chile vuelve a golpear a la Selección Mexicana y aumenta la ventaja para colocar el marcador México 0-2 Chile.
Vicente Pizarro apareció para mandar el balón a las redes y marcar el segundo gol de Chile en el México vs Chile, complicando todavía más el partido para el Tricolor. 😱🇲🇽