GOL de Maximiliano Gutiérrez | México 0- 1 Chile | Amistoso 2026 | Septiembre 2026 | Azteca Deportes
¡GOL DE CHILE! 🇨🇱⚽ Maximiliano Gutiérrez apareció para romper el cero y poner el 0-1 ante México. ¡Duro golpe para el Tricolor!
¡GOL DE MAXIMILIANO GUTIÉRREZ! Chile rompe el empate y se pone 0-1 ante México en el amistoso internacional.
Maximiliano Gutiérrez apareció para mandar el balón a las redes y darle la ventaja a la Selección Chilena frente a la Selección Mexicana. Gol que cambia por completo el panorama del México vs Chile. 🇲🇽🔥