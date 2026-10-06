GOL de Maximiliano Gutiérrez | México 0- 1 Chile | Amistoso 2026 | Septiembre 2026 | Azteca Deportes

¡GOL DE MAXIMILIANO GUTIÉRREZ! Chile rompe el empate y se pone 0-1 ante México en el amistoso internacional.

Maximiliano Gutiérrez apareció para mandar el balón a las redes y darle la ventaja a la Selección Chilena frente a la Selección Mexicana. Gol que cambia por completo el panorama del México vs Chile. 🇲🇽🔥

