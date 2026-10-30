¡GOLAZO BRUTAL DE JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ! 🔥😱 ¡JUÁREZ HUMILLA A QUERÉTARO CON EL 3-0!

¡GOOOOOOLAZO BRUTAL DE JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ! 😱🔥⚽ ¡FC JUÁREZ GOLEA 3-0 A QUERÉTARO!

José Luis Rodríguez se convierte en protagonista del partido entre FC Juárez y los Gallos Blancos de Querétaro con una espectacular anotación que amplía la ventaja de los Bravos a 3-0 en la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Después de los goles de Estupiñán y Madson, aparece José Luis Rodríguez con un auténtico golazo para marcar el tercero de FC Juárez y desatar la emoción de los aficionados fronterizos.

