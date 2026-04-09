Goleador nato: Estas son las víctimas favoritas de Paulinho desde que llegó a Toluca

Toluca le ganó 4-2 a La Galaxy en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 y Paulinho logró un hat-trick (lleva varios desde su llegada). El equipo dirigido por Antonio Mohamed viajará a California con una buena diferencia en el resultado y el delantero portugués integró al equipo angelino a su lista de víctimas favoritas.

El delantero que llegó a Toluca en julio de 2024 por una cifra cercana a los 9 millones de dólares brilla en el Clausura 2026 y también en la Concachampions 2026. Pues el punta del equipo del “Turco” ya tiene a 11 equipos a los que le marcó al menos 3 goles. No se esperaba menos de Paulinho, quien tiene un récord que comparte con Cristiano Ronaldo, compatriota portugués.

El punta de 33 años ya lleva 4 hat-tricks en Deportivo Toluca FC. João Paulo Dias Fernandes ha marcado 3 goles contra Los Angeles Galaxy en el duelo disputado en La Bombonera (Estadio Nemesio Diez). Es la primera vez que el portugués logra un triplete en la Concacaf Champions Cup. Por supuesto, deja muy bien parado a los Escarlatas para la revancha en los Estados Unidos.

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Uno por uno: todos los equipos a los que Paulinho le marcó 3 o más goles

Según el sitio Goles y Estadísticas, Paulinho marcó 3 o más goles con Deportivo Toluca FC frente a 11 equipos diferentes. Y las víctimas favoritas de este jugador han sido estas:

8 Bravos de Juárez FC

5 Rayados de Monterrey

4 Atlas de Guadalajara

4 Club León

4 Tigres de la UANL

3 La Galaxy

3 Club América

3 Necaxa

3 Club Puebla

3 Querétaro

3 Xolos de Tijuana

Las estadísticas de Paulinho en Deportivo Toluca FC

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Paulinho en Toluca han sido los siguientes: