Nota

Grupo F: Los equipos que quedaron acomodados en este sector; rivales confirmados

Cuatro selecciones nacionales lucharán a lo largo de sus tres respectivos partidos por un lugar en la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Mundial 2026
Crédito: Mexsport
Erick De la Rosa
Mundial México 2026
El Grupo F nos ha dejado un bastante competitivo, éste liderado por Países Bajos como cabeza de grupo luce interesante por los perfiles de las selecciones nacionales. El cuadro europeo, Japón, Túnez y el cuadro ganador del repechaje B pelearán a lo largo de las tres jornadas de la fase de grupos por un lugar en los 16avos de final en la Copa Mundial la FIFA 2026.

El combinado neerlandés abrirá acciones contra los tunecinos, mientras que, Japón y esperará a que se definan las llaves europeas para preparar el otro duelo del grupo de la jornada 1 de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ucrania vs. Suecia y Polonia vs. Albania definirán al último integrante de este sector.

Países Bajos parte como favorito

El cuadro de los tulipanes al ser cabeza de grupo y el conjunto con mejor lugar en el ranking de la FIFA es el llamado a terminar líder de estre Grupo F. Por otro lado, el tema por ser un segundo lugar está al rojo vivo y más con el último rival del sector que llegará vía repechaje europeo.

Robert Lewandowski y los polacos tendrán que primero pasar por los albaneses en un duelo que no luca nada fácil y en el otro lado, los ucranianos se verán las caras con un cuadro nórdico que está lleno de estrellas, pero que no la pasó nada bien en las eliminatorias de la UEFA. Por otro lado, Japón es una de las potencias asiáticas y es un rival sumamente complicado para cualquier rival, finalmente, los tunecinos querrán dar la sorpresa y meterse a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Autor / Redactor

Erick De la Rosa

