CONFIRMADO: El ranking FIFA que tienen los rivales de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Mexicana comandada por Javier Aguirre tendrá tres duros partidos en su búsqueda por un lugar en los 16 avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

México Mundial 2026
Crédito: Mexsport
Erick De la Rosa
Mundial México 2026
La Selección Mexicana de Futbol ya conoce su destino en el grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los dirigidos por Javier Aguirre son cabeza de serie del primer grupo y tendrán el partido inaugural frente a Sudáfrica en un reedición del partido inaugural de la Copa Mundial del 2010. El cuadro africano será el rival de nuestro combinado nacional en el primer juego de la justa mundialista y después se verá las caras con su similar de Corea del Sur y finalmente cerrará la fase de grupos contra el ganador del repechaje europeo entre Dinamarca, Chequia, Macedonia del Norte y República de Irlanda.

Te puede interesar: Los rivales de Estados Unidos en el Grupo D tras el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El ranking FIFA tiene a México en el décimo quinto peldaño y es la selección con el lugar más alto en dicha lista. Posteriormente le sigue República de Corea en el sitio 22, después Sudáfrica con el lugar 61 y la cuarta posición en el sector está en duda (Dinamarca es 21, Chequia es 44, República de Irlanda es 59 y Macedonia del Norte es 65). Cabe recordar que, el Vasco y compañía bajaron un escalón en el ranking y su lugar fue tomado por los Estados Unidos (14 del ranking FIFA).

El ranking FIFA del Grupo A de México

  • México - 15
  • República de Corea - 22
  • Sudáfrica - 61
  • Dinamarca - 21
  • Chequia - 44
  • República de Irlanda - 59
  • Macedonia del Norte - 65

Recordar que, los daneses se verán las caras contra Macedonia del Norte y los irlandeses harán lo propio contra los checos. El cuadro ganador de cada llave avanzará a la final y éstos se enfrentarán por el lugar en el grupo A dónde está México, Sudáfrica y el combinado liderado por Son.

Selección Mexicana
Erick De la Rosa

